Ayer se conmemoró el Día Internacional del Implante Coclear y salió a la luz un dato preocupante: la falta de especialistas para rehabilitar a los pacientes que recibieron este dispositivo auditivo. Así lo admitieron desde el Servicio de Fonoaudiología del Hospital Rawson, centro donde la gente accede gratis a este tipo de tratamiento para recuperar la audición. Los especialistas, tanto de este servicio como del de Fonoaudiología, ayer organizaron un ágape para compartir con los pacientes.



Luego de que el paciente recibe el implante coclear debe comenzar la segunda parte del tratamiento que, según los médicos, es casi o más importante que la cirugía misma. Se trata de la rehabilitación, fundamental para el desarrollo tanto de la audición como del habla. Para ello es necesario que el paciente tenga dos sesiones por semana como mínimo para lograr este aprendizaje.

En los hospitales Rawson y Marcial Quiroga se realizan implantes cocleares gratis.

Actualmente, en el Hospital Rawson, tienen 3 o 4 al mes, casi la mitad de lo ideal. El fundamento: sólo hay una especialista a cargo de esta tarea. "Yo soy la encargada de rehabilitar a los chicos con implante coclear, pero no doy abasto porque también tengo otras tareas asignadas como la realización de los estudios para la detección precoz de la sordera. Por eso le enseño a los padres algunos ejercicios de estimulación para que les hagan a sus hijos en casa para complementar la sesión de rehabilitación", dijo Marta Orduña.



Por su parte, María Carolina Balaguer, jefa del Servicio de Fonoaudiología de este hospital, admitió la falta de especialistas tanto para la rehabilitación de pacientes con implantes como para la demás atención de la especialidad. "Sabemos que un solo especialista es poco para encargarse de la rehabilitación, por eso ahora hemos reestructurado el servicio para sumar dos fonoaudiólogos más a esta tarea. También estamos realizando un estudio y valoración de la atención para determinar qué cantidad de especialistas necesitamos para prestar un servicio sin limitaciones. Una vez que tengamos esos datos definidos presentaremos en el Ministerio de Salud un pedido de incorporación de persona", dijo Balaguer.



La falta de rehabilitación en tiempo y forma no implica el fracaso del implante coclear, según explicó Carolina Taillant, una de las fonoaudiólogas que se sumará a esta tarea. Dijo que sólo retrasa los resultados. "Es fundamental que las sesiones sean periódicas para que el paciente aprenda a diferenciar y a interpretar los sonidos. Si no se mantiene el ritmo, puede que olvide lo aprendido", dijo Taillant.

Algunos datos

Los casos

Hasta la fecha se realizaron 46 implantes cocleares gratis en el Hospital Rawson. Se trata de una intervención muy cara y que empezó a hacerse hace poco en el área pública de la provincia.

El tratamiento

Con el implante coclear se coloca en la zona cercana al oído un aparato que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo, para restablecer la audición.

Complemento

A los 30 o 40 días de realizado el implante coclear recién se enciende el dispositivo. A partir de allí se calibra regularmente teniendo en cuenta el nivel auditivo del paciente.

Atención inmediata

En los hospitales públicos se realizan estudios de detección temprana de la hipoacusia a recién nacidos. Si se les diagnostica sordera reciben atención, audífonos y rehabilitación fonoaudiológica.