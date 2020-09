Mayoristas de alimentos sanjuaninos informaron que proveedores de diversos rubros decidieron suspender las ventas hasta la semana que viene, ante la incertidumbre que generó el anuncio esta semana del cepo al dólar. La postergación crea expectativas sobre algún retoque de precios. No obstante, no se registra ningún tipo de faltantes en la provincia, por lo menos hasta el momento. "Estuve intentando hacer nuevo pedidos de mercadería a proveedores de Buenos Aires, pero me contestan o que no tienen insumos, o que tienen la venta suspendida hasta la semana próxima". La frase pertenece al gerente de un reconocido mayorista que opera en San Juan, pero coincidentemente se repitió en otros locales similares. "Es cierto que no sucede con todos los productos, pero si con aceites, azúcar y leches, o todo lo que es perfumería. Tienen suspendidas las ventas hasta la semana que viene", señaló otro empresario del rubro. Fuentes del sector indicaron que esto sucede cada vez que hay alguna restricción con el dólar. Explican que si bien el endurecimiento del cepo que implementó el Gobierno nacional no es una devaluación hay muchos productos o insumos de productos que se importan, como por ejemplo las tintas de impresión de muchos envases alimenticios, de limpieza o perfumería, con lo cual cotizan al ritmo del dólar. "El dólar oficial no ha variado, pero si hay restricciones de dólares para comprar afuera, y entonces hay una serie de productos alrededor que sí varían", dijo el gerente de una firma consultada.

ELECTRO Y REPUESTOS

Desde la Cámara de Comercio de San Juan informaron que tras las medidas nacionales varias casas de repuestos de autos y motos aplicaron un incremento del 10% en los precios de los importados y con la posibilidad de un 5% los primeros días del mes que viene. También en los rubros electrónica y telefonía celular, indicaron que "desaparecieron" de las estanterías varios modelos tras los anuncios. Eso fue desmentido por casas del rubro, que lo atribuyen a que sigue el faltante de productos por los problemas logísticos de la cuarentena.

Otro rubro que sufrió una contracción luego de que se dieron a conocer las medidas, es Relojería y bijouterie. "Las fabricas no atendieron el teléfono en toda la semana, y si lo hicieron dijeron que hasta dentro de unos días no habrá mercadería para comprar", señaló el titular de la Cámara, Hermes Rodríguez.

En rubros como Calzado y Vestimenta no se notó ningún cambio porque los comercios ya han comprado toda la mercadería para la temporada.