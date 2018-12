El Debut. Este año se inauguró la Escuela de Educación Especial ARA General Belgrano, en San Martín, con talleres de cocina, agropecuaria, teatro, carpintería, computación y teatro.

Para los alumnos de la Escuela de Educación Especial de 25 de Mayo el 2018 fue un gran año. Durante el Ciclo Lectivo no sólo consiguieron habilitar el taller de industrialización, sino que además lograron que la división de Bromatología, del Ministerio de Salud, aprobara la calidad de sus productos. Pero esta no fue la única institución que logró ampliar la oferta académica para brindarles mayor capacitación laboral a los estudiantes con discapacidad que aspiran a iniciar un emprendimiento particular para ganarse la vida. Ayer, en la Plaza Seca del Centro Cívico se realizó el cierre del año escolar donde alumnos de distintas escuelas de Educación Especial expusieron sus trabajos.

En la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Alfredo Fortabat los alumnos podían participar en 7 talleres de capacitación laboral, pero este año sumaron uno más para ampliar sus posibilidades de trabajo. Fue el de Corte y Confección con el que aprendieron a fabricar diferentes tipos de prendas.

"Siempre estamos pendientes de las necesidades y aspiraciones de los alumnos, sobre todo a lo referido a su capacitación laboral. Por eso trabajamos para la puesta en marcha de nuevos talleres, respondiendo a sus demandas. Lo bueno es que nosotros lo proponemos y el Ministerio de Educación lo aprueba y avala", dijo Valeria Fernández, de la Escuela de Educación Especial de Valle Fértil Anexo Astica, donde este año se puso en marcha el taller de sublimación y se está trabajando para la implementación de una nueva propuesta de formación laboral a partir del 2019. Se trata de un taller de costura en el que participarán tanto las mujeres como los varones.

Si bien la capacitación laboral es la apuesta fuerte de todas las escuelas de Educación Especial de la provincia, también lo es el arte. Es por eso que este año en la escuela Ivonne Barud de Quattropani, de Capital, pusieron en marcha el taller de sublimación y el de teatro.

En el acto de ayer, los alumnos con discapacidad no sólo expusieron sus trabajos, sino que además deleitaron a todos los presentes con un show de música instrumental y de tango.

Trabajo compartido

Los alumnos de la Escuela de Educación Especial Abejitas de Santa Rita, de Jáchal, trabajan con los chicos de la Escuela Agroindustrial Videla Cuello en la elaboración de dulces y conservas caseras. También fabrican bolsas de consorcio.

Con ritmo y tradición

Los chicos del Hogar y Centro de Día Huarpes fueron los encargados de abrir los espectáculos artísticos durante el acto del cierre de las actividades de las Escuela de Educación Especial que se realizó ayer en la Plaza Seca del Centro Cívico. Bailaron tango.