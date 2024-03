Preocupación y desesperanza es la palabra que usó Miguel Vera para describir la difícil situación por la que atraviesa. Es que está convencido de que jamás podrá reflotar su ganado. De las 230 vacas que tenía hasta el año pasado, ahora sólo le quedan 80. El resto las tuvo que vender para sobrevivir la sequía que nuevamente "castiga" a Valle Fértil. Y esta problemática es la que enfrenta la mayoría de los productores ganaderos y agrícolas del departamento que perdieron animales y cultivos por la falta de agua. Ante la angustia de este sector, desde el Ministerio de Producción y desde el municipio dijeron que analizan, al menos, soluciones a corto plazo, aunque aún no hay nada definido.

Miguel Vera recordó que en el 2012 también enfrentaron una sequía en el Valle, pero dijo que la actual es mucho peor por una cuestión de costos. "Por la falta de agua perdimos todo el pasto del campo y ahora tenemos que comprar alfalfa y maíz para alimentar las pocas vacas que nos quedan. El fardo de pasto cuesta unos $3.500 y, si lo racionás al mínimo, te alcanza para alimentar a 3 animales por un par de días. Para comprarles alimento tuve vender a bajo precio más de la mitad del ganado", sostuvo Vera.

Por su parte, Marco Ortiz, otro productor ganadero de esta comuna, dijo que si no llueve en las próximas semanas comenzará a "sufrir más" las secuelas de la sequía. Sostuvo que hasta ahora pudo "sortear" la falta de agua con la perforación que hizo por su propios medios en su campo. Aunque teme que la misma se seque dentro de poco. "Valle Fértil es el principal departamento ganadero de la provincia, pese a las condiciones climáticas que varias veces le jugaron en contra. No es la primera vez que la actividad ganadera y agrícola se ve afectada por la falta de agua, por lo que ya debería haberse previsto soluciones. Creo que desde el Gobierno debería ayudar a los productores para que realicen perforaciones en sus tierras y cierren sus campos para poder plantar pasto. No digo que esta ayuda sea gratis, sino con aporte de ambas partes", dijo el productor.

Ni siquiera la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, de este departamento, logró zafar de los alcances de la crisis hídrica. A tal punto que perdió el 100% de las plantaciones de alfalfa y avena que tenía para alimentar a los animales. Y fue por este motivo que también tuvo que reducir la cantidad de animales.

"En el 2022 se secó la perforación de donde sacábamos agua con una bomba para darle a los animales y regar los cultivos. Y también se cortó el agua de riego que proporcionaba Hidráulica. Las plantaciones no pudieron resistir. Ahora tenemos que comprar alimento para las cabras, ovejas y chanchos que tenemos en la escuela, y darle agua potable. Por eso vendimos parte del plantel", dijo Carlos Mercado, director de esta institución.

Frente a esta preocupante situación, Miguel Moreno, secretario provincial de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, dijo que se "están analizando" algunas propuestas de solución a corto plazo como es hacer perforaciones para paliar la falta de agua. "Lamentablemente no podemos controlar la naturaleza y el clima, pero estamos trabajando para ofrecer soluciones en corto plazo debido a la urgencia. Una de las propuestas son las perforaciones sobre las que estamos realizando un estudio así, en los próximos días, visitar a los productores del Valle ya con una estrategia definida para mitigar esta problemática", sostuvo el funcionario.

Mientras que por su lado, Alejandro Ruarte, director de Producción de Valle Fértil, dijo que además de las perforaciones también se está trabajando en otro propuesta a corto plazo como es el alquiler de campos con pasturas y agua para trasladar al menos el ganado de pequeños productores, aunque aún no está definido. "En algunos sectores del departamento hubo algunas lluvias por lo que tienen pasto y agua disponible. Hay uno disponible camino a Ischigualasto como también hay otros en el límite de La Rioja y San Luis que también nos servirían para este objetivo. Aún no definimos números, pero en unos días más ya tendremos definido este tema", dijo el director.

Tanto Moreno como Ruarte coincidieron en que también se está trabajando en otra solución más a largo plazo que es la construcción de un acueducto que distribuirá agua "a lo largo y ancho del departamento". Ambos dijeron además que por el momento no se está ayudando a los productores ganaderos con la entrega gratis de pasto, como lo hizo la gestión anterior, por el alto costo y la falta de presupuesto.