Tras las quejas de los ciudadanos sobre lo difícil que es comunicarse con los agentes sanitarios, en el Ministerio de Salud Pública reconocieron ayer que la gran consulta colapsó las vías de contacto anunciadas y que por eso trabajan para habilitar nuevas líneas telefónicas. A su vez, también admitieron que la gran cantidad de testeos generó un cuello de botella en el laboratorio y el sistema de carga, de ahí las demoras para comunicar los resultados de hisopados. En cuanto al parte, ayer fueron reportados 257 nuevos casos, que elevan el total acumulado a 3.748 en toda la provincia (ver infografía). Además, se registró el fallecimiento de un pocitano de 85 años y una chimbera de 75.

"Hubo gran afluencia de consulta a través de los medios de contacto que el Gobierno puso a disposición de los ciudadanos y que se han visto colapsados. Por eso estamos trabajando en una ampliación de líneas telefónicas", expresó Alina Almazán, secretaria de Planificación de Salud Pública. Hasta ahora, aquellas personas que necesitan reportar su situación de salud, que tienen dudas sobre si aislarse o no por ser contacto estrecho o deben hisoparse y no saben cómo actuar o dónde acudir puede hacerse a través de plataformas como www.entrevistasalud.sanjuan.gob.ar y Whatsapp (2646601111) o números de emergencia como 107 o incluso a AME o SMI; pero de acuerdo a Almazán sus operadores no dan abasto. Las nuevas vías de contacto buscarán facilitar que las personas tengan respuestas a consultas directas y que los responsables orienten y evalúen situaciones de salud a través de un triage.

Por otro lado, Almazán, en conferencia de prensa, destacó ayer que el atraso en la comunicación de los resultados de hisopados se debe a la gran cantidad de test realizados. "La demora en la entrega y carga de resultados es real, ya no son 48 horas. Esto se debe a la gran cantidad de testeos que se han realizado durante la última semana. Fueron más de 10.000 hisopados, lo cual produjo demoras en el procesamiento de muestras. Cabe aclarar que el laboratorio del hospital Rawson es el único aprobado en la provincia para realizar este proceso", dijo Almazán, a la vez que desplazó por ahora la idea de contar con un nuevo laboratorio.

No obstante esta circunstancia, la funcionaria aclaró que no reducirán la cantidad de hisopados que vienen realizando en los diferentes centros de testeos, a la vez que aseguró que no hay faltantes de insumos. "No está previsto disminuir la cantidad de pruebas diagnósticas porque en este momento con circulación viral comunitaria es cuando más se hace necesario", expresó.

Valle Fértil y Jáchal

Valle Fértil ya acumula 11 confirmaciones en sólo 4-5 días. De los casos en el departamento, ocho son efectivos policiales. En Jáchal, además, se sumaron dos contagios: una docente y un policía, quienes no tienen nexo con los dos casos detectados estos días en el departamento.