A pleno. El vacunatorio central, ubicado en Mitre entre Alem y Catamarca, volvió ayer a tener colmadas sus instalaciones, debido al arribo del segundo envío de las vacunas contra la gripe y la demanda de los grupos de riesgo.

La presente campaña de vacunación gratuita contra la gripe en los grupos de riesgo amenaza con romper todos los récords en la provincia. Luego de un mes desde que está en vigencia, se agotaron antes de lo previsto las casi 40.000 dosis que envió la Nación a la provincia y desde ayer, con el segundo envío que consiste en otras 27.000 aplicaciones, volvió a ser evidente una sostenida demanda, como lo observado en el vacunatorio ubicado en calle Mitre, entre Alem y Catamarca.



Este comienzo ha sido no sólo mucho mejor que los anteriores, sino que por primera vez ha superado las expectativas de las autoridades de la salud.



Así lo señaló Mónica Jofré, jefa del área de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien respondió que el faltante de vacunas en los centros de salud se debió a que se agotaron antes de lo pensado, porque ya estaba previsto que anteayer llegase el segundo envío desde la nación, con la campaña comenzando el pasado 7 de abril, con 40.000 dosis.



Aunque Jofré no brindó información para realizar una comparación de la cantidad de vacunas a los grupos de riesgo que se aplicaron en el primer mes en campañas anteriores, el hecho que se agotara el stock es un indicativo que les dibuja una sonrisa a las autoridades.



Y también, una señal que los números finales serán mejores.



Por ejemplo, el año pasado la campaña comenzó el 3 de abril y al 15 de junio el informe indicaba que se habían aplicado 53.840 dosis (adultos y pediátricos), poco menos de la mitad de las 110.880 que habían llegado a San Juan.



Según datos oficiales, la población objetiva de la provincia el año pasado era de 78.299 casos y hasta el 23 de mayo sólo se había vacunado a 17.618.



Entre los grupos de riesgo, la campaña había tenido menor llegada a los niños de 6 meses a 2 años, ya que sólo 1 de cada 3 niños habían recibido la vacuna.



Entre las embarazadas, la mitad no había recibido la protección para evitar contraer gripe.



Con el propósito de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muerte y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza en la población de riesgo, nuevamente el año pasado se decidió, por séptimo año consecutivo, extender la campaña de vacunación antigripal para poder llegar a más gente.



Un cambio para este año fue que la vacunación comenzó simultáneamente en adultos y niños.

>> Las claves

La enfermedad

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos, y la vacuna está indicada para prevenir complicaciones y muertes. La gente crea anticuerpos a 15 días de la vacunación.

Grupos de riesgo

La vacunación gratuita es para la población en riesgo como las embarazadas, en todo periodo de gestación, los niños de 6 meses a dos años, las personas que tienen patologías crónicas y los mayores de 65 años que también les incluye la vacuna del neumococo.

Prevención

Previenen el contagio: reforzar las medidas de higiene, sobre todo el lavado de manos continuo y minucioso y evitar conductas peligrosas, como compartir vasos o bombillas con personas enfermas o toser frente a otros sin taparse adecuadamente.

* No hay alertas de una temporada especial

Mónica Jofré, a cargo del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, aseguró que "desde Epidemiología de la Nación no hemos recibido un alerta, acciones ni nada especial" que indique que este año la gripe se convierta en epidemia, como reflejaron medios nacionales, que citaron a la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, quien señaló que "en el hemisferio norte, la actividad de la gripe fue especialmente elevada en la temporada 2017-2018. Eso alerta la posibilidad de que haya un mayor número de casos este año en el hemisferio sur".



"Nos regimos por lo que ellos indican (Epidemiología de la Nación) y hasta ahora no enviaron nada especial", reiteró Jofré.