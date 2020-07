Contra cualquier pronóstico por lo controversial de su nombre, el Corona Vinus captó al público, rompió stock y en breve tendrá una línea de varietales "bag in box" que será comercializada en Buenos Aires. Se trata de una presentación de tres litros de una bolsa en caja, con varietales como Carmenere, Malbec y Pinot Gris, partida que será fraccionada una vez que el INV otorgue el permiso correspondiente de libre circulación. "Es una presentación para llegar a Buenos Aires desde donde comenzamos a tener demanda, las damajuanas en el traslado tienen muchas roturas pero de esta forma garantizamos que el producto llegue intacto", contó entusiasmado Francisco Bustos Barragán, propietario de la bodega artesanal Villa Borjas en Rawson. En paralelo al nuevo proyecto, que también incluye vino tirado, una partida de 1.000 damajuanas más de Corona Vinus será fraccionada por estos días.

La historia de este tinto tan particular tuvo inicio apenas iniciada la cuarentena. Francisco Bustos fue a visitar a uno de sus clientes, que le había pedido fraccionar vino en damajuanas, presentación que por estos tiempos tiene mayor demanda entre el público por su precio. "La gente estaba en la cola del negocio con sus barbijos, es algo que al principio impactaba. Me volví a casa y mientras me duchaba pensando en la situación, saltó un "maldito coronavino". Ese juego de palabras espontáneo dio lugar al nombre", recordó Francisco. Bajo el slogan "sólo una letra cambia miedo por placer", se fraccionaron 500 damajuanas de este blend de tintas oriundas de Media Agua, en su mayoría de las zonas de Guanacache y Colonia Fiscal. Cuando se definió el nombre, explotó la controversia entre las redes sociales de la bodega, puesto que estaban los detractores y a quienes les resultaba gracioso. "Fue un 50 y 50, para unos fue simpático y para otros fue ofensivo, yo no busco ofender a nadie, se dio así", aclaró el bodeguero, quien además comentó que a su publicista casi le da un ataque cuando le dijo el nombre para las etiquetas. "Vos estás loco, me dijo", recordó divertido.

Para Bustos, el éxito de la damajuana responde a la relación precio calidad del producto, puesto que el consumidor tiene la oportunidad de degustar una mezcla de tintas bastante parecida a la de un vino en botella económico. Según la fuente, esto es así porque en el blend no hay cereza ni criollas mezcladas y por tanto se obtiene un tinto puro y auténtico. El precio es otro de los factores determinantes, porque por $250 se puede adquirir cinco litros de un vino de muy buena calidad, en tiempos en donde el bolsillo ajusta. "Estamos clarificando el vino que vamos a envasar en estos días, así que en un par de semanas a más tardar ya estará la nueva partida", confirmó el bodeguero.

Si de curiosidades se trata, Bustos reveló que la gente de la banda Los Tulipanes, conocida por su hit fiestero "Tomate un vino", se contactó con él para hacerle un jingle. "Es impresionante la repercusión, pero de momento no es algo que contemplemos porque no contamos con el stock ante la posible demanda que pueda generar la publicidad", cerró Bustos.

Un caso español

En España la Bodega del Espía lanzó en el marco de la pandemia también un Coronavinus pero en botella. El lema de la etiqueta es "Para celebrar que no te has contagiado". Según los productores, quisieron bajar los niveles de preocupación con algo de humor.