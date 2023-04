Ayer, desde el Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que iniciarán un expediente para poder subsidiarle un alquiler a Zulma Bustos, la mujer que pesa 300 kilos y que hace 6 años está postrada en una cama. Esto, para que la señora pueda continuar con la internación domiciliaria que tiene. A la vez, dijeron que trabajarán junto a uno de sus hijos para tratar de fortalecer ese lazo, porque ella se encuentra viviendo sola y en muchas ocasiones necesita ayuda. Esta asistencia la ofrecieron luego de que el domingo pasado DIARIO DE CUYO publicara una noticia a través de la cual se contó la historia de Zulma. La señora, que tiene 53 años, dijo que además de su problema de salud no tiene dónde vivir, pues el lugar que le prestan hasta el momento debe ser devuelto a sus dueños.

El grado de obesidad que tiene le provocó una fisura en la cadera y aplastamiento de varios discos de la columna. Es por eso que sumado a su excesivo peso, hace 6 años que está postrada en una cama. En la habitación que vive sólo tiene un par de muebles y una cama ortopédica, con un colchón antiescaras. Esas son sus únicas pertenencias. Dijo que no le alcanza el dinero que cobra para pagar un alquiler, pues con eso, a duras penas llega para comprar algo de comida. Es que tiene una pensión no contributiva de $39.000 y contó que debía devolver la habitación que le prestaban y temía quedar en la calle.

Ante este panorama, Desarrollo Humano realizó un abordaje. Lo primero que hicieron fue dar una intervención inmediata y le entregaron bolsones de mercadería y un colchón de 2 plazas, hasta que llegue el nuevo colchón antiescaras. A la vez, según el informe que realizaron, dijeron que la mujer debe permanecer con la internación domiciliaria que ya tiene. Es por eso que debido a la realidad económica se le pidió a uno de los hijos que asista el lunes al Centro Cívico para iniciar el expediente de ayuda para el alquiler. Según explicaron, la idea es que ese dinero le sirva para costear el total del alquiler, pues se está ante un caso particular, ya que la mujer no puede movilizarse por sus propios medios, y por consecuencia no puede trabajar.

Desde Desarrollo Humano dijeron que la familia de Zulma deberá buscar el alquiler y ellos evaluarán los costos para poder dar el subsidio y explicaron que es un trámite rápido, por la urgencia del caso. Mientras que desde la Municipalidad de Rawson dijeron que ellos también intervinieron y que se contactarán con el personal de Desarrollo Humano para ofrecer su asistencia.