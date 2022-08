Hace un mes, el municipio de Rawson puso en marcha la primera aplicación para recepcionar y canalizar los reclamos vecinales. En este lapso recibieron en total 800 reclamos, de los cuales 783 resultaron efectivos (es decir, fueron constatados). Más de la mitad de estos fue por la presencia de basura en la vía pública.

El 5 de julio comenzó a funcionar la app 'Mi ciudad Rawson' para agilizar la recepción y resolución de los reclamos de la gente en esta departamento. Hasta el momento son 867 los vecinos que descargaron esta herramienta de comunicación y casi la mayoría hizo un reclamo. 'En este primer mes, el municipio recibió 800 reclamos de los 867 vecinos que descargaron la app. Esto nos muestra que esta herramienta está cumpliendo con el objetivo con el que se puso en funcionamiento', dijo Guillermo Heredia, secretario de Gobierno.

El funcionario dijo que, tras analizar los primeros datos sobre el uso de esta aplicación, se determinó que de los 800 reclamos vecinales por esta vía, 783 fueron efectivos. Y de estos, el 60% (470) fue por la presencia de basura en la vía pública y por dos razones diferentes. De estos 470 reclamos, el 40% (188) correspondió a escombros o materiales de construcción (ripio, arena, etc.) dejados en la calle por los frentistas, obstaculizando el tránsito y generando riesgo de siniestro vial. Además, según dijo Heredia, la mayoría de estos casos fue motivo de contravención. Explicó que, según una ordenanza municipal, está permitido dejar en la vía pública hasta 1 metro cúbico de estos materiales como máximo y siempre contando con la autorización previa del municipio. Si supera esta cantidad y no se tiene autorización, el vecino comete una infracción y se lo multa. 'La forma de evitar una infracción en estos casos es colocar los materiales en un contenedor y pagar por su retiro. Cuando todo está en regla, es el municipio quien los retira. Aun cuando el material supera la cantidad permitida, el municipio también los retira para liberar la calles, luego de multar al responsable', dijo Heredia.

El segundo motivo de los 470 reclamos a través de la app corresponde a la presencia en las calles de ramas caídas o las que quedan tras la poda de árboles. Representan el 20% (94).

En tanto que el restante 40% de los reclamos para completar los 783 corresponde a algunas contravenciones como son estacionamiento en lugares prohibidos o arrojar aguas servidas en las cunetas.

Heredia contó que de los 783 reclamos constatados, 703 (casi 90%) ya fueron resueltos y 80 se encuentran en proceso de resolución. Los no constatados directamente no eran competencia del municipio (reclamos por demoras en escrituración de una casa, pérdidas de agua potable, etc). 'El municipio ya resolvió casi todos los reclamos recibidos, lo que demuestra que el uso de esta aplicación es efectivo. Por eso instamos a que más vecinos la descarguen y utilicen', sostuvo el funcionario.