Los integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete ya no saben a qué recurrir. Se cansaron de pedir soluciones a los problemas que tienen en ese cuartel y cansados de poner aporte de sus bolsillos, decidieron cesar el servicio, aunque claro, de no contar con una solución certera, terminarán dejando fuera de servicio ese cuartel.

Son tantas las problemáticas que deben recurrir a fondos propios poniendo plata de sus bolsillos, ya sea cuidando autos en los eventos públicos que se realizan en el departamento y aportando desde sus ahorros, como en esta semana que debieron reunir 200 mil pesos para pagar un arreglo mecánico en uno los camiones.

Desde falta de EPP (elementos de protección personal), hasta problemas edilicios como el pésimo estado de los sanitarios, la falta de herramientas de trabajo y el pésimo estado de las seis movilidades con las que cuenta, que según contaron, se encuentran con serios daños mecánicos y eléctricos debido a los años de uso.

"Da mucha bronca y fue muy difícil tomar esta decisión pero no nos queda otra opción. Nos cansamos de pedir soluciones y no las tenemos, la Comisión Directiva no nos quiere acompañar en esta necesidad de tener en funcionamiento nuestro querido cuartel", expresaron dolidos los integrantes del Cuartel. Los mismos apuntaron contra la Comisión Directiva, que insólitamente tiene solo a dos integrantes en funciones: el presidente Alfredo Albarracin y el tesorero Marcelo Martín. Incluso dijeron que el presidente "ni va por el cuartel", o que la última vez que lo vieron fue "hace unos dos meses", comentaron los cauceteros.

Los bomberos comentaron que hoy prácticamente el Cuartel está acéfalo y fuera de la ley, ya que no cuentan con Personería Jurídica lo que les impide acceder a los subsidios. "Los cuarteles de Bomberos Voluntarios reciben subsidios nacionales y provinciales, el provincial se suspendió por la situación económica pero el ingreso nacional se está cobrando y no sabemos en qué se está utilizando porque acá no se arregla nada", expresaron. Además, hay otra serie de requisitos que tampoco se estarían cumpliendo como la notificación de intervenciones que realiza el Cuartel y el certificado de Operatividad que entrega Defensa Civil y que el Cuartel tampoco lo tiene.

"Queremos que la Comisión se haga presente, ponga los balances en regla y llame a Asamblea. Hoy por las condiciones en las que está la institución deberíamos contar con un Triunvirato Normalizador pero nadie nos escucha. Nosotros estamos para servir a la comunidad pero así no quedan muchas fuerzas ya", manifestó dolido otro de los integrantes del Cuartel.