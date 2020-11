Las autoridades de la Cámara de Comercio de San Juan informaron que pese a la crisis desatada por la pandemia, se dará una "compensación" a los empleados de comercio a fin de año. Eso sí, no se habló de un monto específico, sino que quedará libre a decisión de cada comercio, e incluso algunos empleadores lo podrán otorgar en mercadería. "Toda la vida dimos el bono y este año lo daremos. Es una compensación, porque no se fija un monto dada las diferencias entre los comerciantes", dijo Hermes Rodríguez, presidente de la entidad que agrupa a una buena parte del comercio sanjuanino. Otro sector, dirigido por la Federación Económica, ya anticipó que no podrá otorgar bono de fin de año a sus trabajadores, porque aseguran que las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia y la caída en las ventas generó una grave crisis en el sector que no se revierte. El Sindicato de Empleados de Comercio había solicitado este extra.