En la web. Las inscripciones pueden hacerse en la página www.fiestanacionaldelsol.com o en el municipio correspondiente.

El 18 de septiembre el Ministerio de Turismo anunció que comenzaban las inscripciones para candidatas a Embajadora de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Luego de que arrancara esta etapa, desde los municipios dijeron que pocas mujeres confirmaron su participación para las elecciones departamentales, en las que se elegirán las representantes. A tal punto, que la mayoría de las comunas aún no tiene ni una inscripta. En este contexto, los referentes de Turismo o Cultura de los municipios dijeron que recibieron muchas consultas sobre los cambios. Entre ellos, el que más miedo o dudas causó fue la presentación de proyectos de la comunidad. Hasta ayer, había 20 inscriptas. De ellas, 10 son de Chimbas, 4 de Caucete, 3 de Pocito, 2 de Angaco y una de Rawson.



Según un relevamiento realizado en los departamentos, la cantidad de inscriptas no es buena teniendo en cuenta que recién llevan poco más de una semana haciendo este trabajo y que el año pasado en el mismo plazo había en total 35 aspirantes. "Hasta ahora no tenemos ninguna inscripta. Me parece que los nuevos cambios hará que cueste la adaptación", dijo Nicolás Cattini, de Albardón, mientras que desde Prensa de Angaco dijeron que a pesar de que tienen 2 chicas que ya presentaron toda la documentación para participar, ellos esperaban más candidatas. "Salimos a explicar los cambios, sobre todo los referidos a la presentación de los proyectos -ver aparte-. Las chicas tienen miedo. No saben qué presentar, pero les aclaramos que ellas no deben hacer ese trabajo, pues nos corresponde a nosotros", dijo Natalia Marín, de Angaco. En el mismo sentido, desde Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal, Rawson, Ullum y 9 de Julio dijeron que este tema es el que más dudas genera en las mujeres y que es lo primero que preguntan para decidir si participan o no.



Alertados por la escasez de consultas y por consiguiente de inscriptas, desde los municipios dijeron que comenzarán esta semana con el trabajo más duro para poder atraer a la chicas. Hubo algunos referentes que dijeron que irán a escuelas, clubes y otras instituciones invitando a las chicas y hasta explicando los cambios. Mientras que todos comentaron que apostaron a las redes sociales para captar mujeres. "Se complica, porque hay q buscarlas e incentivarlas. No se inscriben por propia iniciativa", dijo Graciela Herrero, la encargada de Cultura de Sarmiento.

El proyecto y otros cambios

El año que viene el festejo de los sanjuaninos tendrá varios cambios. Uno de ellos será que las candidatas deberán representar un proyecto (de instituciones o particulares, no de ellas mismas) que las llevará al mundo de la ciencia y la tecnología. "La idea es que los proyectos sean lo más novedosos posible. Vamos a hacer hincapié en lo tecnológico, científico y medioambiental", dijo Andrea Sánchez, coordinadora de Equipo de Producción de Embajadora (ex Comisión de Reinas), al anunciar cómo será esta modificación. Estos proyectos serán elegidos por los municipios y el Ministerio de Turismo, pero no por las candidatas.



Otros cambios que se anunciaron hace poco tienen que ver con que las aspirantes al rol de Embajadora deberán encarar una campaña de promoción intensiva para que los sanjuaninos conozcan sus actitudes y capacidades. De hecho, en la instancia de la elección departamental, las postulantes deberán interactuar y mostrar sus habilidades delante del jurado y el público. En este evento cada participante tendrá 5 minutos disponibles para realizar su presentación personal a través de la cual les contará a los presentes qué cosas le permitieron evolucionar en su vida y qué sueña para su departamento. Luego podrá realizar cualquier acción que le permita mostrar su personalidad, desde una demostración artística hasta una muestra de las tareas de su vida cotidiana.

Datos

Los requisitos

Para ser precandidata a Embajadora de Sol se debe tener 18 años o más, el secundario completo o estar cursando el último año, ser oriunda del departamento o acreditar al menos 3 años de residencia en ese lugar. Este año no habrá límite de edad (hasta el año pasado sólo se podían presentar las mujeres de entre 18 y 35 años). Las personas que cumplan estos requisitos y quieran participar deben presentar copia del DNI, certificado de finalización del secundario y dos fotos, de cara y de cuerpo entero.

Plazos

El 7 de octubre finaliza el plazo para las inscripciones de las candidatas departamentales. Quienes empiecen la inscripción por la web deben llenar el formulario y posteriormente llevar la documentación al municipio que corresponde para que se confirme el trámite. En caso de no llevar la documentación la inscripción no queda firme. Desde Turismo recordaron que otro de los cambios será, que el año que viene las embajadoras seleccionadas no llevarán capa, corona, ni usarán el cetro.