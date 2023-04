El resonante caso de los perros de Chimbas, que despertó el enojo de muchos vecinos de El Mogote, sumó un nuevo capítulo. Ayer se supo que el dueño de los animales fue intimado por la Secretaría de Ambiente para que cumpla con algunos requisitos. Por otro lado, también se informó que no hay maltrato. Es decir que no habría delito, razón por la cual la causa penal que se abrió en el 3er Juzgado Correccional va derecho a ser archivada.

Hace menos de una semana vecinos del callejón De la Vega, en El Mogote, Chimbas, reclamaron que un hombre tenía en su casa más de 30 perros en mal estado. Dijeron que los perros hasta se comen entre ellos por el hambre que pasan. Este medio recorrió la zona y pudo constatar que había animales rengos, sin pelo y extremadamente flacos. Ahí, los vecinos dijeron que el problema no era nuevo, pero que estaba aumentando porque muchos conocen el amor que el hombre tiene por los animales y por eso se los dejan tirados en la puerta de la casa. Ante este caso, se informó que había una causa judicial y que Ambiente estaba esperando la orden para actuar.

Ayer, desde la Justicia dijeron que "la autoridad preventiva", que es la Policía Ecológica, había constatado la presencia de los perros, pero que no eran víctimas de delito. Es decir, que no sufrían maltrato, que fue la causa de la denuncia que se realizó en la Comisaría 17ma. En el mismo sentido, desde Ambiente, que intervino el lunes, dijeron que el maltrato no se pudo constatar. Es por eso que algunas fuentes explicaron que si bien aún no hay fallo de la Justicia, la causa penal va derecho a ser archivada.

"No vimos nada anormal desde la tranquera para adentro. La denuncia fue por maltrato". Marcos Céspedes - Jefe interino de la Policía Ecológica

En el mismo sentido, desde la Policía Ecológica, Marcos Céspedes dijo que ellos visitaron el domicilio y que al no tener una orden judicial no pudieron ingresar. "Vimos desde la tranquera que hay en la vereda, y se pudo verificar que los animales no están maltratados. Tienen bebederos, plato con alimento y no se ven lastimados. Pudimos observar unos 21 canes de distintos tamaños y razas, que estaban en un estado regular y bueno", dijo y al ser consultado si habían podido observar el estado de los perros que estaban en la calle, que también son propiedad del hombre, dijo: "Vimos hacia adentro. Ambiente es la autoridad de contralor, ellos quizás deberían constatar si hay alguna contravención, como por ejemplo que los perros no viven dentro de la vivienda".

La parte penal, que al parecer será desestimada, es una de las caras de este caso. Sin embargo, no es la única. Nicolás Espejo, director de Articulación de Ambiente, dijo que también visitaron la casa y que notaron que hay varias faltas a las normativas vigentes. "Fuimos de oficio y constatamos que los perros están bien de salud. Fuimos con el veterinario del programa Acompañame y vio que ninguno está mal de salud", comentó, pero segundos después confirmó que hay algunos perros que tienen sarna, que no están esterilizados, vacunados y que viven en la calle, cosa que está prohibida por la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos y por la de Tenencia Responsable de Mascotas. Por eso, dijo, intimaron a los dueños (pero sin plazos) a que regularicen esa situación. "Tiene además que registrar y chipear a los perros. En caso de que el dueño no cumpla con todo lo que fue notificado, tendremos que multarlo. La semana que viene vamos a volver a ver cómo está mejorando la situación de los perros y vamos a seguir el caso de cerca", concluyó el funcionario.