Hartos de robos que van en aumento y que jamás se resuelven, cientos de vecinos se reunieron anoche en Plaza Bolaños, de Médano de Oro, para pedir explicaciones a la policía.

"Fue un encuentro pacífico para plantear en la Subcomisaría por qué hay tantos casos sin resolver. En estos últimos dos años no resuelven un caso, no pillan un delincuente. Se están dando casos con mucha violencia. Se meten aunque haya alarma y cámaras, inclusos hay vecinos que tienen filmaciones y todavía no hay uno preso", aseguró una de las vecinas a DIARIO DE CUYO.

"Si ellos no tienen los medios o no están capacitados que pidan ayuda, pero no se puede seguir así. Estás durmiendo en tu casa y te caen los delincuentes. No estamos acostumbrados a tener este tipo de cosas en el Médano. Era una zona tranquila, era paz y ya no la tenemos", agregó.

Al ver la manifestación, el sucomisario Julio Aballay salió a hablar e intentar dar explicaciones. "Nos dijo que la policía no tiene todos los medios, que las leyes no son rápidas, que hay mucha burocracia y no pueden hacer nada".

La mujer denunció también que faltan patrulleros. "Son dos móviles y el Medano se ha extendido demasiado", concluyó.