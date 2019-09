Un gran show. La Camerata San Juan presentó un musical que hizo que chicos y grandes se divirtieran sin parar. El show fue en la escuela Elsa Bornemann, de Marquesado.

No intercambiaron muchas palabras, pero eso no fue impedimento para descubrir vidas diferentes, pues la música los condujo a mundos desconocidos y opuestos; y a la vez los unió en un mismo escenario. Y, aunque no se conocían e incluso no llegaron a conocerse a fondo, por unas horas todos se sintieron parte de un mismo universo. Así, entre la solidaridad, la ternura y muchísimas risas se vivió ayer la presentación de la Camerata San Juan en una humilde escuela de Marquesado. Esta actividad tuvo el objetivo de acercar la música de este conjunto de cámara a una comunidad que a diario pasa muchas necesidades y en la que la escuela se convirtió en un gran punto de encuentro para niños y grandes.

Otro espectáculo. Los niños de nivel inicial también hicieron un espectáculo. Los chicos cantaron y bailaron.



La escuela Elsa Bornemann está en el corazón de una zona bastante carenciada. En este contexto, muchos de los chicos no conocen el Auditorio Juan Victoria, a pesar de que viven a menos de 30 minutos del centro sanjuanino. Antes de que empezara el espectáculo, algunos dijeron que no sabían qué música interpreta la Camerata San Juan, mientras otros contestaron que ni siquiera tenían idea que este conjunto de cámara existía. Sin embargo, cuando los instrumentos (algunos llamaron la atención de los chicos por su gran tamaño) comenzaron a sonar no importó la clase social y mucho menos el desconocimiento que los pequeños habían mostrado un rato antes. El silencio se adueñó del salón de actos y los alumnos quedaron boquiabertos y hasta viajaron rumbo a una terraza imaginaria. Es que la Camerata no asistió al espectáculo sólo con sus músicos, sino que estuvo acompañada por dos personajes bastantes locos y queribles, que fueron parte de un musical, que aún no fue estrenado en ningún otro escenario.



La sorpresa no sólo fue de los alumnos y los papás. Es que los integrantes de la Camerata también fueron espectadores y disfrutaron de un espectáculo desconocido. Acompañados por los docentes, los pequeños se vistieron de artistas y cambiaron de rol. Cantaron una chacarera y hasta interpretaron una canción melódica que no sólo erizó los pelos del público, sino que hasta hizo que los integrantes de la Camerata improvisaran y musicalizaran espontáneamente el momento en el que los niños fueron los artistas.

Protagonistas

MILI YACANTE

Actriz y cantante

"Es maravillo visitar estos lugares. Compartir el arte con estos chicos, que no tienen tanto acceso y posibilidades generan cosas muy mágicas. Se genera un feedback que se disfruta muchísimo y que hace que uno se sienta muy satisfecho".

BENJAMÍN ZAPATA

Alumno

"Tengo 6 años y no conocía a este grupo musical. Me gustó mucho la música que hacen y me sorprendieron los instrumentos que trajeron. Hay algunos que no conocía o que nunca había visto. Fue muy divertido todo lo que vimos".

LÁZARO VARANI

Violinista

"Trabajar con niños es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo con chicos que viven en un lugar tan vulnerable. Es una situación muy bonita que nos permite conectarnos y conocer otras realidades, y que nos conozcan a nosotros".

CAMILA SALVÁ

Alumna

"Tengo 5 años y no sabía bien que íbamos a ver. Desde que empezó me divertí y me reí muchísimo. Me encantó la mujer y el doctor, que está medio loco. También me gustó mucho la música que escuchamos. Fue todo muy lindo".