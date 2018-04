En diálogo con Diario de Mediodía, el veterano de Malvinas e integrante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (C.E.A.S.), José Riveros, contó que hace tiempo él y otros compañeros más fueron denunciados de que nunca participaron en la guerra de 1982.

Foto: gentileza Diario Huarpe.

"En un principio pensé que se trataba de un momento de enojo pero después se agravó porque no me dejaron participar de varios eventos", explicó. Riveros relató que se asesoró legalmente porque "no podía creer lo que me estaban haciendo".

Consultado por la razón específica de la denuncia, Riveros sostuvo que "ellos decían que no era veterano porque no estaba en el listado de la Cruz Roja ni en el de los prisioneros de guerra". Entonces, expresó que de los 450 sanjuaninos que fueron "hay muchos que no aparecen".

Riveros asegura que estuvo en el puesto comando de Infantería Marina Nº5. "Una vez que mi abogado reunió pruebas, testigos y antecedentes inicié acciones legales contra los que me difamaron", resaltó.

El denunciado ahora es Jorge Flores, quien fue presidente del Centro de Excombatientes 2 de Abril. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias porque me han hecho un daño moral y hasta he sufrido aprietes para que no participe de actos", indicó.