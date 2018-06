Desde que comenzó el debate, DIARIO DE CUYO realizó sondeos en sus redes sociales. Mayoritariamente, los sanjuaninos se mostraron contra la despenalización del aborto. De una encuesta realizada en Instagram participaron 1603 personas, de las cuales 444 votaron a favor de la legalización, mientras que 1159 lo hicieron en contra.

En Facebook, un "Me encanta" significaba un voto por "las dos vidas", mientras que el "Me Gusta" era votar por la despenalización. El resultado fue contundente: 3.300 por la primera, 710 por la segunda.

Por su parte, los comentarios estuvieron divididos. Mirá algunos de los destacados:

carli_floAhora van a ser las mujeres históricas de Argentina. Que ignorante este país !!! Era obvio que iba a pasar esto. Me tienen harta

lucasdavidsaaQ bronca es un bebé al q están matando

luciana_paezok La vida de la madre, tanto como la del bebé!

luchita0826 Cada pañuelo verde no está peleando porque todas las mujeres tomen el aborto como un metodo anticonceptivo...estan tratando de que cdo alguien decida hacerlo...ya sea por fuerza mayor, maldad, irresponsabilidad, ignorancia, etc... no se muera podrida o desangrada. Si es por rezar..recemos todos los días por sexualidad responsable, hablemos con nuestros hijos sin pudor...xq el morbo está en los mayores..el sexo es Naturaleza...es sano si se enseña de esa forma, si hay tabú, hay algo prohibido y se meten en la adrenalina de hacer lo prohibido...encima mal hecho o con lo que escuchan de sus pares.. Abran la cabeza.. ESTOY TOTALMENTE EN DESACUERDO CON EL ABORTO...PERO NO SE ESTÁ PIDIENDO ABORTO SI O ABORTO NO....SE LO PIDE LEGAL!!!...y si uds se han tomado el tiempo de sentarse a hablar con sus hijos, hermanos mas pequeños...a calzon quitado, no tienen nada q temer.

gustavodanielgayaLegal o no se seguirán interrumpiendo embarazos (ese es el problema). Luchemos por políticas para evitarlo. NO AL ABORTO. SI A LA DESPENALIZACIÓN.

tellyfernandezCuanto tiempo se habló de enseñanza sexual??? No solamente a nivel colegios,a nivel masivo.Que llegue a todos la facilidad de métodos anticonceptivos.Que no exista embarazo si no es deseado!!!!!Que forme parte de la cultura general de las mujeres y hombres.!!!!Porque las mujeres debemos arriesgarnos a una cirugía si esto es problema o alegría de dos ???Aprendamos a cuidarnos las mujeres y decir No hay sexo sin anticonceptivos (el que elijan )El placer ciega y es positivo,pero con cuidados mucho más.!!!

luana_albarracin aguante la vida de las pibas que mueren en abortos clandestinos.

Alicia Bargues · Dígámosle sí a la vida.!!y resolvamoss por favor sin herirnos y agredirnos.ESCUCHO CADA BARBARIDADD, DESDE LA IGNORACIA DE ALGUNOSS! �� ��

Eli Celía · NO!! Si a las DOS Vidas!!

Ale Zulberti · Hoy es un día importante para nuestra nación porque se decide votar en la Cámara de Diputados por la vida o la muerte de inocentes. Agradezco a los seis diputados de nuestra provincia por el compromiso y voto provida.

Pero me asombra y apena profundamente el silencio cómplice de los políticos nacionales, provinciales y municipales porque ninguno se manifestó a favor de la vida abiertamente en sus redes sociales o en alguna de la cantidad de marchas y manifestaciones realizadas.

Romi Tejada · Las 2 vidas son valiosas !! Si a la vida !

Dario Vargas · Mateo 19.14 Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.

There Gil · Si a las dos vidas.

Ayelen Avila ·Salvemos las 2 vidas!

Maria Rosa de Lupari · En San Juan !!! Le decimos si a la vida!!!

Flavia Vargas · Si a la Vida y la Salud Publica de la mujer y el niño desde su concepción sin elección de prioridades!!!

Ivan Sanches Si a las dos vidas !

Celina Carrizo · Yo digo si a las 2 vidas.

Camila Goita ·En la Argentina decimos si AL ABORTO!!

Silvia Rubiño · Si a la vida que se cuiden hay muchas maneras de hacerlo

Vicky Inglesi · Lean las leyes bien y van a ver w cosas q quieren ya estan establecidas!! Igual sea lo q sea yo n soy una asesina,yo no quiero matar mi propio hijo,ni los animales q se supone q n son concientes matan a sus hijos!! Yo n soy asesina.... y x mas q se apruebe van a seguir existiendo estos abortos clandestinossss.