Muchas precauciones. Tanto enfermeros como el personal de la feria que acude a realizarse el hisopado lo hacen teniendo en cuenta todas las medidas de prevención. En dos días, en la Feria de Capital realizaron más de 130 muestras para analizar si existe o no Covid-19.

"Se habla tanto de esto que venía con un poco de miedo, pero no me dolió nada, no sentí nada raro". El textual pertenece a Rosana Almiñana, una de las personas que trabajan en Feria Municipal de Capital que accedió a realizarse el testeo gratuito y voluntario para descartar un contagio de Covid-19. La campaña de hisopados masivos la llevó adelante el Ministerio de Salud Pública junto a la Municipalidad de la Capital y los resultados de las 130 muestras tomadas en dos días terminarán de conocerse hoy.

Estos procedimientos para tratar de descartar que existan casos de coronavirus en la provincia se vienen llevando a cabo en sectores donde se producen aglomeraciones. Ya hace unos días se instaló una cabina de testeos en Emicar y ahora le tocó a la Feria Municipal. El sitio donde se provee diariamente de abasto, frutas y hortalizas a más de 3 mil comerciantes del Gran San Juan, fue el elegido para esta etapa de testeos. El director de la Feria, Alejandro Barbano, comentó que cuando comenzaron a informarle a los 400 puesteros que iban a estar disponibles los testeos, la mayoría al principio se negó, sobre todo por el temor a la práctica correspondiente al hisopado. "Había como un tabú porque lógicamente que es una práctica desconocida, pero todos entendieron que es por el bien de todos. La feria es una gran familia y si se contagia uno, nos contagiamos todos, fue así que los pudimos convencer", comentó Barbano.

Los voluntarios se inscribieron y dicen que el jueves al mediodía, el primer día de práctica fueron pocos los que asistieron. "Cuando salían y decían que no les dolió o que no era lo que se imaginaban, el boca en boca se fue corriendo y se animaron a venir", expresó el director de la Feria, quien comentó que ese primer día se tomaron 90 muestras y ayer 35 más.

Valiente. Rosana Almiñana fue la única persona de su puesto que quiso hacerse el PCR. Dijo que no experimentó ninguna sensación de dolor.

Romper con el tabú. Dejar en manifiesto que no causa sensación de dolor ni malestar, fue lo que expresaron quienes se realizaron el PCR. Es que la práctica consiste en introducir un hisopo por la nariz y eso es lo que se preveía, podía causar algún malestar como estornudar, algo que este medio en el tiempo que presenció la tanda de hisopados, no pudo corroborar. Además el procedimiento es breve, no demora más de 3 minutos. "Me voy tranquila, conforme, porque si bien no siento miedo y confío en que los resultados saldrán bien, hice lo que había que hacer. La gente tiene que entender que un hisopado no es traumático como se dice, yo no sentí nada, ni dolor ni cosquillas", comentó Rosana, quien fue la única de su puesto que accedió a hacerse el PCR debido a que ni su marido ni sus hijos quisieron realizárselo, justamente por temor.

Lo mismo le pasó a Roberto Recio, un puestero que fue el primero de su lugar de trabajo en acudir al testeo: "Los muchachos del puesto son jóvenes y tienen miedo, estaban esperando que yo me lo hiciera primero para saber qué se sentía y la verdad que no se siente nada, así que seguro que ahora vienen después que yo les cuente. Lógico que sentís algo que te va entrando por la nariz pero no estornudás ni tosés, nada", sostuvo.

Tranquilidad. Roberto Recio dijo que se hizo el testeo para llevar tranquilidad no sólo a sus empleados, sino también a su familia.

En tanto, Barbano también se realizó el PCR y expresó lo que sintió: "No pasa nada, es un cosquilleo como cuando se te mete un bichito en la nariz, si bien no es una sensación agradable no es nada doloroso y terrible como se decía", comentó.

Las muestras se analizan en el Hospital Rawson y si bien ayer se conoció el resultado de los testeos del jueves (todos negativos), hoy terminará de conocerse el resto.



