El caso es un escándalo, porque involucra a un reconocido empresario del espectáculo y su presunta conducta (y la de su empresa HDB Producciones) tuvo que ver con un trabajo en la fiesta más importante de la provincia y, hoy por hoy, estaría ocasionando un perjuicio millonario a las arcas del Estado. El Gobierno denunciará a Hugo De Bernardo por un tipo especial de defraudación, que tiene que ver con la no restitución o retención indebida de dinero. En líneas generales, cobró dos veces el mismo expediente por el montaje del escenario de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Así, embolsó unos 3,5 millones de pesos de más y no los ha devuelto hasta la fecha, pese a que fue intimado por el área legal del Ejecutivo, explicaron fuentes oficiales.

La denuncia se hará hoy en la Fiscalía Penal de turno y llevará la firma de la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, quien cumplirá con su obligación, como funcionaria pública, de hacer la presentación al haber detectado la irregularidad.

De acuerdo a las fuentes, todo comenzó a principios de diciembre del año pasado con la contratación de la compañía HDB Producciones para que se hiciera cargo de la logística, y otros ítems, del escenario de la Fiesta del Sol 2020. El acuerdo fue por más de 7 millones de pesos y se estableció un anticipo financiero del 50 por ciento, es decir, unos 3,5 millones, el cual se abonó a fines de diciembre. El resto se pagaría después del 29 de febrero, tras la culminación de la celebración.

El trámite de cancelación del servicio continuó su camino y a principios de marzo se pagaron los 3,5 millones de pesos que quedaban. Sin embargo, en Turismo descubrieron que había otra factura, con un número distinto, que acredita que apenas unos días antes se había abonado el mismo importe. Por eso, en el Gobierno entienden que De Bernardo percibió "de manera indebida" los 3,5 millones de pesos extra y que, encima, no los devolvió.

En el Ejecutivo sustentan este último punto en que, apenas tomaron conocimiento del doble pago, se intimó tanto a la compañía como al empresario a que restituyeran los fondos en un plazo de 48 horas. Y que si no lo hacía, se exponía a la presentación de una denuncia. Las fuentes explicaron que hubo una contestación sin muchos detalles y una propuesta de devolución del dinero: una parte de manera rápida y el resto con un plan de pago. Sin embargo, en el Gobierno rechazaron tal oferta, teniendo en cuenta que el desembolso extra de 3,5 millones de pesos se hizo en su totalidad y que el reclamo para su devolución se efectuó sin muchos días de diferencia desde que se pagó.

Como no hubo solución, la ministra hará la presentación judicial. Según las fuentes, la figura que estará en juego es la de estafa por retención indebida contra la administración pública, que tiene como presunto autor a De Bernardo. De acuerdo al Código Penal, el delito está tipificado en el inciso 2 del artículo 173, el cual castiga a quien "se negare a restituir o no restituyere, a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver". La pena es la misma que la de la estafa, la cual va de un mes a seis años de prisión, por lo que, en el caso de las personas que no tienen antecedentes, es excarcelable, siempre que recaiga una sentencia condenatoria. Una vez hecha la denuncia, desde la Fiscalía deben decidir si le piden al juez que se abra la investigación.

Figura

La denuncia que hará el Gobierno es por estafa por retención indebida. Se trata de una modalidad de defraudación, que castiga a quien "se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión o administración".

Escala

La escala penal de la figura delictiva es igual a la de la estafa. Esto es, va de un mes a seis años de prisión. Para las personas que no tienen antecedentes y les llegase a recaer una sentencia condenatoria, el castigo lo pueden cumplir de manera condicional o en suspenso, es decir, pueden zafar de ir a la cárcel.

Es posible que la Fiesta del Sol 2021 no se haga

Lo dijo la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, en una entrevista en el programa A todo o nada de Radio Sarmiento, el sábado 25 de abril pasado. "Es una gran posibilidad que no se haga la Fiesta del Sol", había aseguró la funcionaria en el ciclo radial. La ministra había remarcado que la celebración no era una prioridad debido a la situación general por la pandemia y luego le preguntaron si había riesgo de que no se realice, a lo que respondió "Es una gran posibilidad que no se haga la Fiesta del Sol. Se trata de una unidad productiva y un motor económico, pero en un contexto de equilibrio presupuestario. Estamos en una emergencia sanitaria en la que se redirecciona el presupuesto de cada área para priorizar, primero, la salud y luego reactivar los sectores que puedan impactar más rápidamente en la economía. Con lo cual, Desarrollo Humano, Salud e, incluso, aspectos de la obra pública que puedan asegurar la calidad de vida y el trabajo son prioridades. En eso, la Fiesta del Sol queda en un segundo espectro, frente a las necesidades".

El gobierno viene achicando gastos para tratar de paliar el déficit que generan la falta de recaudación por la inactividad, y el recorte en la coparticipación federal. Además, el gobernador Sergio Uñac ordenó redistribuir partidas de todos los ministerios a Salud para preparar la provincia ante un posible pico de la enfermedad. Ante esta incertidumbre es casi un hecho que se decida posponer o cancelar la Fiesta del Sol 2021.