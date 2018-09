A confirmar. Los jubilados y pensionados deberán ratificar antes del 30 de octubre que quieren seguir pagando cuotas sociales o servicios especiales.

Con el fin de prevenir fraudes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) resolvió que todos los jubilados y pensionados que tengan descuentos en sus ingresos de una mutual y/o cooperativa -bajo los conceptos de cuota social o servicio especial- deberán ratificar antes del próximo 30 de octubre el vínculo que los une con esa entidad.



En caso que el adulto mayor no realice ese trámite, automáticamente el Anses dará de baja al convenio con la entidad.



El jefe de Anses en San Juan, Rodolfo Colombo, no sólo que está de acuerdo con la medida sino que fue uno de los impulsores para que se realice.



Colombo afirmó que "llamó la atención que en San Juan hay 22.450 jubilados a los que se les descuenta una cuota o servicio social y esa cantidad es solamente superada por Córdoba, con 25.300 casos. Después sigue Rosario, con 20.900 y cuarta Mendoza, con unas 16.000". Esas cifras instalaron las dudas si realmente en todos los casos los adultos mayores saben que les están haciendo esos descuentos, que en promedio son unos 800 pesos por persona, según agregó Colombo.



"Con esto, también revertimos un trámite que antes era muy lento. Si un jubilado quería que ya no le descontara más una mutual o cooperativa, podía tardar hasta 120 días en hacer efectiva la medida", indicó el funcionario, que agregó: "Estas entidades deberán seducir a sus clientes para que continúen. Pero también creemos que hay un montón de beneficiarios que ni saben que están recibiendo descuentos de entidades que son truchas".



Así, los adultos mayores que acepten acepten el descuento deberán antes del 30 de octubre, luego deberán revalidarlo también cada 24 meses; caso contrario, serán dados de baja en forma automática. Pero se trata solamente de cuotas sociales (monto requerido por la entidad para asociarse a la misma) o servicios especiales (farmacia, óptica, proveduría, sepelios, entre otros), esta medida no incluye cuotas crediticias. Puede ocurrir que el jubilado o pensionado deba pagar un préstamo (hasta un máximo de 40 cuotas que no superen el 30% del haber neto) y también le fue añadido un servicio especial, al que puede renunciar.



Desde el área de prensa de Anses anunciaron que si el jubilado quiere continuar con el servicio, debe confirmarlo desde alguno de estos medios:



* Por Internet: ingresando a Mi Anses, Terceras Entidades, sección Reempadronamiento Mutuales, se puede ver el descuento y confirmar si se quiere mantenerlo o interrumpirlo.



* Por teléfono: llamando al 130 (gratuito desde teléfonos fijos) de 8 a 20, opción 5 y luego 6.



* Personalmente: acercándose sin turno a una oficina de Anses.





>Cómo chequear

Cada jubilado o pensionado puede controlar en su recibo si tiene un descuento de mutual o cooperativa bajo los conceptos de cuota social o servicio especial.



Si no tiene recibo, puede hacerlo a través de web, en el sitio de Mi Anses. Sólo si quiere continuar con el servicio deberá manifestar su consentimiento.



>Queja de mutuales

En otras provincia ya se produjeron reclamos de mutuales, quienes consideran que resultará complicado poder hacer que todos los jubilados cumplan con el trámite en el plazo otorgado. Y agregaron que están en riesgo su continuidad y las fuentes laborales, además de la pérdida de beneficios de los afiliados.