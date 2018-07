El hallazgo. Cecilia Apaldetti (derecha) con investigadores del Museo de Ciencias Naturales (IMCN-UNSJ) desenterró el dinosaurio Ingentia prima en las capas triásicas de Balde de Leyes.

Un revolucionario descubrimiento local acaba de cambiar la historia de los dinosaurios gigantes en todo el mundo. Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan acaban de presentar a "Ingenia prima", el primer dinosaurio gigante que habitó el planeta hace mas de 200 millones de años. El hallazgo fue una sorpresa incluso para los científicos ya que supera tres veces el tamaño de los dinosaurios más grandes del Triásico conocidos hasta ahora. El descubrimiento se produjo en Balde de Leyes, en la localidad de Marayes, Caucete. Este es un reservorio paleontológico que trajo mucha satisfacción a los investigadores por la importancia de los hallazgos producidos en el lugar en los últimos años.



El descubrimiento del fósil se produjo durante una campaña realizada en 2015. Los investigadores pasaron unos siete días para desenterrar el fósil y luego fue trasladado al laboratorio donde estuvo varios meses en estudio.



Esta nueva especie encontrada muestra una estrategia de crecimiento desconocida hasta ahora e indica que el origen del gigantismo se produjo mucho antes de lo que se pensaba. El fósil que se halló es del dinosaurio gigante más antiguo conocido hasta ahora y modifica la aparición del gigantismo en al menos unos 30 millones de años. Esto es lo que explicó Cecilia Apaldetti, autora principal del estudio, investigadora del Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y del Conicet. Ricardo Martínez es coautor de la publicación. El descubrimiento fue publicado ayer por la revista Nature Ecology & Evolution, que tiene impacto mundial. Se trata de otro aporte paleontológico de Balde de Leyes, al que ya bautizaron como el "nuevo Ischigualasto" .

Balde de Leyes se encuentra en Marayes, Caucete, a unos 160 kilómetros de la ciudad.

En la década de los "90 desde Ischigualasto se dio a conocer a los dinosaurios más antiguos del planeta. Pero el descubrimiento que acaban de publicar, cambia radicalmente la historia de los dinosaurios gigantes. "Antes de este descubrimiento, se consideraba que el gigantismo había surgido durante el período Jurásico, hace unos 180 millones de años aproximadamente, pero Ingentia prima vivió a fines del Triásico, entre los 210 y 205 millones de años atrás", explicó Apaldetti.



El nombre "Ingentia" (gigante en latín) hace referencia a su tamaño colosal, en tanto que "prima" significa primero, lo que indica que es el primer gigante conocido hasta hoy en el planeta.



La investigadora agregó que Ingentia y otra especie de Sudáfrica forman parte de una nueva familia de dinosaurios a la que se llama "Lessemsauridae" y que se caracterizaba por poseer el mismo tipo de crecimiento explosivo.



Por donde se lo mire, este hallazgo tiene todos los condimentos para convertirse en el más importante de los últimos año, en el mundo de la paleontología mundial. Además de ser el dinosaurio gigante más antiguo encontrado hasta el momento, se trata de una nueva especie y presenta características únicas en lo que fue su sistema de respiración, además del particular crecimiento óseo acelerado que se dio en esta especie, según indicó la investigadora.



Esta nueva familia presentaba dos características particulares que podrían haber favorecido su gigantismo. Una de ellas es la respiración de tipo aviana y la otra, es una particular forma de crecimiento óseo que se ha convertido en toda una revelación en sí misma.



Según los estudios, el Ingentia tenía cavidades neumáticas en sus huesos, lo cual indica la presencia de sacos aéreos muy desarrollados, un sistema de respiración muy eficiente como es el de las aves actuales, y que consecuentemente alivianaba su peso.



Con el descubrimiento de Ingentia prima queda claro que el gigantismo y diversos patrones evolutivos relacionados al gran tamaño se originaron durante la primera etapa del surgimiento de los dinosaurios, es decir, en el periodo Triásico, y no como se creía hasta ahora, en el Jurásico.