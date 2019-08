Pedido grupal. Los actores de la Fiesta Nacional del Sol se animaron a responder la pregunta. Los chicos son (de izquierda a derecha): Pablo Espejo, Salomón Nacussi, Martín Rojas, Facundo Tria, Alán Moyano, Juana Montilla, Luján De la Torre y Maitena Roldán.



No entienden por qué la suba del dólar repercute en los precios de la comida o los juguetes. Saben que todo está más caro que hace tiempo, pero algunos no tienen noción de lo que vale un billete de 1.000 pesos. Y, aunque están muy lejos de ser economistas y hoy sólo piensan en celebrar el Día del Niño, son conscientes de que muchos de los problemas actuales podrían ser planteados al próximo presidente, pues a ellos la realidad del país también les preocupa. En medio de este contexto, en el que casi el 100% de los adultos no hacen otra cosa que hablar de la crisis política y económica de Argentina, más de 50 niños de la provincia respondieron la siguiente pregunta: ¿Qué tres cosas le pedirían al futuro presidente de los argentinos? Con ingenuidad, ingenio, desconocimiento y hasta repitiendo lo que escuchan de los adultos que los rodean, la mayoría pediría que el futuro primer mandatario baje los precios. "Está todo más caro. Antes un huevito Kinder costaba $38 y ahora vale $65", dijo Alma Plana que tiene 9 años. Y, a pesar de que gran parte contestó igual que ella, otros dieron respuestas insólitas como por ejemplo pedir que caigan más estrellas fugaces para poder pedir más deseos.

La consigna fue muy clara y la mayoría de los chicos no tuvo miedo de responderla. Y, a pesar de que muchos sabían quiénes son los candidatos que pelean para ser el próximo presidente, gran parte de los niños, sobre todo los más grandes, dijeron que le harían la misma pregunta a cualquiera que tome ese rol, sin importar el color político. La pregunta fue hecha a niños desde los 5 años, hasta los 14, y por esto hubo una gran variedad de respuestas. Algunas fueron muy curiosas (ver página 15). Entre los más de 50 chicos, fueron consultados los 8 menores que actúan en "El calor de lo nuestro", el show final de la Fiesta Nacional del Sol, el reconocido piloto de karting Nicolás Peralta y un pequeño futbolista local llamado Diego Agustín Villegas, más conocido como "el Rulo", quien fichó el año pasado para Boca. Ellos también se animaron a pedirle cosas al futuro presidente.

"Que las cosas sean más baratas", "que no suban tanto los precios de los juguetes para que me puedan comprar más", "que la leche no cueste tan cara" y "que no suba la cuota del colegio porque no vamos a poder tener una buena educación", fueron algunos de los pedidos más relacionados a la crisis actual del país. Además, los chicos se animaron a pedir que baje el dólar, que haya más seguridad o "policías en la calle", que se incentive a que todas las personas trabajen y hasta pidieron que se copien modelos de países del primer mundo para mejorar. "Quisiera pedirle que mejore la educación, imitando a países como Finlandia o Noruega, que mejore el servicio de internet y que el tema ambiental sea tomado más en serio", dijo Joaquín Femenía, de 14 años. Mientras que muchos chicos también pidieron que los jubilados sean "más tenidos en cuenta". "Le pediría al presidente más sueldos para los ancianos que son los más complicados, sobre todo por los remedios", dijo Alán Moyano que tiene 13 años y es uno de los actores de la Fiesta Nacional del Sol.

Además de hacer los mismos pedidos que harían muchos adultos, los niños también dejaron volar la imaginación. De hecho, varios pequeños, sobre todo los que no tienen más de 7 años, dijeron que si le podían pedir juguetes. Ellos fueron los que pidieron botines de fútbol, un banderín de Francia, una casa para cada niño del mundo, un circuito de bicicross, videojuegos y casitas para los perros de la calle. Otros pidieron un poco de orientación porque no entendían la pregunta, mientras que hubo unos pocos que dijeron que no querían responder porque no entendían qué hace un presidente y por qué ellos debían pedirle algo. Por otro lado, algunos que fueron definidos como curiosos, dijeron que no sólo le gustaría hacer pedidos, sino que también pedirían explicaciones de algunos temas, para entender a los adultos, por ejemplo preguntarían "¿Por qué se dice que los políticos son ladrones?".

> El ingenio y la inocencia, en evidencia en algunos pedidos

El ingenio y la inocencia de los niños puede resultar sorprendente para gran parte de los adultos. Durante la charla que tuvo este medio con los chicos las risas fueron incontrolables, sobre todo al oír algunos pedidos especiales. Además, muchos niños mostraron su lado tierno y solidario. A continuación, algunas de las respuestas más curiosas, graciosas o sorprendente que dieron los pequeños al ser consultados.

"Yo le pediría al presidente un camión cargado de balitas y trompos para que todos los chicos dejen la tecnología" (Henry Gutiérrez - 12 años).

"Le pediría una camioneta, un auto a control remoto y un juego para la Play" (Francisco Fernández - 5 años).

"Me gustaría pedirle que la fibra óptica llegue a todo San Juan" (Andrés Vargas - 13 años).

"Si viera al presidente le pediría que Argentina sea más grande, que haya FBI y que se parezca a Nueva York" (Bautista Femenía - 7 años).

"Yo le diría al presidente que cuide mis juguetes para que no me los roben" (Lautaro Franco - 5 años).

"Al presidente le pediría que me regale la camiseta de Gimnasia de La Plata" (Francisco Arias - 5 años).

"Me gustaría pedirle que tenga un videojuego que se llama New Súper Mario All Stars HD. Le pediría que haga que todo el mundo que se porta mal se vuelva bueno. Y, el tercer pedido sería que haya estrellas fugaces más seguido para poder pedir más deseos" (Pedro Castillo -6 años).

"Quisiera que me regale botines y una pelota. También, le pediría juguetes para los niños pobres" (Ciro Rojas - 5 años).

"Pediría que todos los perros estén bien. También me gustaría que haya una plaza para perros para que convivan felices y estén ahí con sus dueños". (Maitena Plana - 5 años).

"Me gustaría decirle que cuide mucho a todas las personas" (Matías Ortega - 6 años).

"Le pediría que todos los niños que estén enfermos se curen" (Octavio Vargas - 7 años).

"Quisiera pedirle que sea verano, los patines de Ambar y que tengamos mucha, mucha, mucha vida feliz" (Juana Distefano - 6 años).

Un pedido bien claro

Con tan solo 13 años, Nicolás Peralta, el piloto de karting que se luce a nivel nacional, tiene muy claro lo que quiere para su vida. A pesar de su corta edad, el niño dijo que si pudiera pedirle una cosa al futuro presidente sería: "Gobernar a conciencia".

Un futuro futbolista

Diego Villegas tiene 12 años y juega para Boca. Con un poco de timidez y angustia por la crisis dijo: "Ya no podemos hacer nada. Antes con 5 pesos podíamos comprar cosas, ahora no alcanza para nada".