Para reducir el impacto económico en diversas actividades comerciales e industriales que a esta altura del año aún siguen paradas por la pandemia, o que han vuelto pero a un ritmo menor; varios municipios sanjuaninos han decidido prorrogar hasta fin de año beneficios relacionados al cumplimiento de las tasas municipales. En ese sentido, hay al menos 5 comunas que aplicarán rebajas todo el 2020 a los rubros más golpeados en sus departamentos: restaurantes, institutos de enseñanza privada, industrias, gastronomía, gimnasios y hotelería son algunos de los principales rubros que recibirán nuevos alivios fiscales, según pudo constatar DIARIO DE CUYO tras un sondeo realizado ayer. Una de ellas es la Municipalidad de Capital que ayer anunció que eximirá por todo el 2020 del pago de tasas de comercio a los jardines maternales, agencias de viaje, hoteles y hospedajes, hoteles alojamiento, servicios para fiestas y empresas de alquiler de salones para fiestas. El intendente Emilio Baistrocchi envió el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante en ese sentido, y anunció que a quienes hayan pagado el impuesto anual, se les hará una nota de crédito para el próximo año. Otro que se suma a estos alicientes es la comuna de Santa Lucia: el decreto 218 de marzo exceptuó durante el primer semestre del pago de la tasa de servicio comercial e industrial a alojamientos por horas, bares, cafés, comedores familiares, parrillas, confiterías, hoteles, gimnasios, institutos de enseñanza privada, guarderías y jardines maternales, lomotecas y sangucherías, peluquerías, restaurantes y salones de eventos. El martes pasado la Municipalidad de Santa Lucía resolvió prorrogar esos beneficios hasta fin de año: esos locales no tendrán que pagar las cuotas 4, 5 y 6, que serían las que corresponden desde ahora y hasta diciembre próximo, según se corroboró desde el área de prensa de la comuna. Por su parte, el secretario de Hacienda de Pocito, Maximiliano González, también indicó ayer que esa municipalidad resolvió aplicar un descuento (en total del 33,32%) durante todo el año a la tasa de comercio. "De las 6 cuotas anuales, al aplicar la rebaja equivale a la eximición de 2 de esas cuotas. Y a quien ya haya pagado todo el año se le reconocerá a cuenta del 2021", dijo el funcionario. Allí también se prorroga hasta fin de año el plan de pago para deudores, en 5 cuotas hasta abril de 2021. Desde el área de prensa de la Municipalidad de Caucete dijeron que el Concejo Deliberante está por tratar en la sesión de hoy un proyecto de la intendente Romina Rosas, que exime del pago de tasa comercial y de inmueble por el 2020 "a todos los sectores que no han podido trabajar, o lo han hecho a bajo ritmo". A su vez, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, informó que su comuna resolvió reducir en un 50% el valor de las tasas del 2020 determinadas en la ordenanza tributaria número 2672, tanto al sector comercial como el industrial. Gramajo recordó además que su comuna eximió del pago de la tasa comercial e industrial durante los meses de marzo, abril y mayo, es decir, el período de tiempo en el que las firmas se han visto más perjudicadas. En Rivadavia y Rawson hubo alivios durante el primer semestre (ver aparte), pero mientras la primera decidió que no se prorrogaran, en la segunda lo van a analizar.

En Rivadavia

Por el decreto 806 del 3 de abril pasado, la comuna de Rivadavia eximió del pago del primer semestre de tasas a comercios, empresas e industrias que no pudieron abrir sus puertas, medida que significó un recorte de ingresos de $3 millones. No está contemplado prorrogar esa eximición al segundo semestre.

En Rawson



El secretario de Hacienda de Rawson, Guillermo Laría, dijo que aún no se ha decidido implementar algún beneficio fiscal a actividades que están paradas o con poca actividad. Recordó que esa comuna eximió del pago de la tasa comercial a esos rubros en los meses de abril, mayo y junio pasado.