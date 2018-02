Después de 18 años, Rodolfo Uriza dejó Radio del Sur para apostar a un nuevo emprendimiento radial. El “Rodo” es marca registrada por sus movidas solidarias y las tradicionales caravanas de Reyes.

“Me gustó el desafío. Voy a seguir haciendo el móvil y todo lo referido a la cuestión social. Seguiré recorriendo los barrios y las villas, como siempre”, contó entusiasmado el periodista.

Uriza recorrió por casi dos décadas los distintos barrios de la provincia en su móvil y usó el micrófono para campañas solidarias destinadas a alguna familia necesitada, niño enfermo o escuela carenciada.

“En esta nueva etapa tendré más apoyo para hacer esas cosas que me gustan y me reconfortan el alma. Yo soy eso, a eso me dedico”, agregó.

FM La Gente comenzará con sus trasmisiones entre el 20 y 22 de febrero y apuesta a ser una radio con perfil popular, sin noticieros y cercanos a los vecinos.