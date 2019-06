La mejor. Se presenta como Berta Villavicencio viuda de Reinoso y ayer fuer reconocida como la autora del mejor dulce de membrillo familiar de la provincia. A sus 85 años, dice que no hay secretos en la receta.

El dulce de membrillo que disfrutan secretamente en el Barrio Güemes, Rawson, ayer tuvo el reconocimiento de ser el mejor de la provincia, durante un año.



Su autora, Berta Villavicencio viuda de Reinoso sonreía sin terminar de caer que ella era la que había obtenido el primer puesto en la 4ta edición del concurso ‘Membrillos del Sol’, que impulsa el Gobierno de la Provincia, en la ceremonia que se realizó en el Centro Cultural Conte Grand.



La mujer de 85 años, que reiteraba que no esperaba llegar a obtener el premio, sí reconoció que quería medirse. “Empece á preparar dulce para mis hijos, cuando eran chicos, y año tras año fui mejorando. ¿Si hay un secreto? No. Solamente hay que tener buen ojo para elegir los mejores frutos y la verdad es que este año conseguí de muy buena calidad”. Prepara el dulce (también jalea y mermelada) para compartir con su familia “especialmente los domingos, cuando nos reunimos todos a almorzar y lo servimos de postre”, confió. Pero son tan ricos, que su hija Susana agregó que hay vecinos que le compran todos los años.



“El año pasado me enteré en DIARIO DE CUYO que se hacía el concurso y me quedé con ganas de participar. Lo pude hacer ahora, pero la verdad no esperaba que terminara ganando el primer premio”, reiteró. En el almuerzo de mañana, con su familia disfrutará otra vez del postre, ahora considerado el más rico de todas las familias de San Juan.