Muchos pueden creer que acciones como esta sólo ocurren en las películas. Pero también suceden en la vida real y son un 'milagro' para gente que necesita colaboración para mejorar su calidad de vida. En esta ocasión fue Raúl Arias, que padece esclerosis múltiple, quien recibió esta ayuda 'caída del cielo' para continuar luchando contra esta enfermedad que requiere una medicación que cuesta $8.000.000, y que PAMI no cubre. La empresa constructora Viviendas Hormidue, de San Juan, donó una casa a estrenar para sortear y destinar lo recaudado al tratamiento de este hombre que viralizó su caso a través de las redes sociales en busca de ayuda. A partir de este próximo fin de semana arrancará la venta de números.

'A cualquiera de nosotros nos puede pasar que el día de mañana pasemos por una situación de salud angustiante. Es por eso que sentimos la necesidad de colaborar con el tratamiento del señor Arias. No hay una razón determinante de por qué elegimos ayudarlo a él, sólo sentimos la necesidad de hacerlo, luego de conocer su historia a través de este medio. Con esta acción no ganamos nada, más que la satisfacción de aportar un granito de arena para mejorar su vida', dijo Roberto Arostica, de Viviendas Hormidue.

El hombre dijo que junto a Verónica Alvarado, dueña de esta empresa constructora, se decidió donar para sortear una casa a estrenar (1 dormitorio, cocina comedor y baño) con terreno incluido de 372 metros cuadrados, en el Barrio Borderio, Santa Lucía. Y que la empresa se quede con un porcentaje de la recaudación sólo para cubrir parte del costo de los materiales de construcción. 'Se van a poner en venta 10.000 números a $3.500 cada uno. Del total de la recaudación, la empresa toma no más del 35%, y de este porcentaje se sacarán $400.000 que conformarán el segundo premio que incluirá el sorteo', sostuvo Arostica.

Por su parte, Raúl Arias dijo que está 'muy agradecido' por la ayuda inesperada que está recibiendo de parte de esta empresa. También contó que ya recibió la primera y única dosis de Octelizumab 600 que le aportó Desarrollo Humano (cuesta $8.000.000 y necesita dos dosis al año), pero que aún no se la han podido suministrar. 'Me tienen que realizar varios estudios antes de administrarme el medicamento. Siempre y cuando todos los resultados de los análisis, resonancia, placas y electros salgan bien, recién me la podrán suministrar, si no hay que comenzar a buscar otra medicación. Por eso estoy muy agradecido de la ayuda que me está dando Hormidue porque voy a poder destinar la recaudación de la rifa al tratamiento o la rehabilitación', dijo Arias.

* Detalles del sorteo

El sorteo de la casa y de los $400.000 se realizará el próximo 14 de julio. La venta de números arrancará este fin de semana y será presencial y virtual. Los interesados pueden comunicarse al 2646304053 para pedir uno, recibirá un pdf del número elegido y podrán abonarlo con diferentes medios de pago. La venta se realizará hasta el 13 de julio.