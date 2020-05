Ya vienen a los tropiezos para pagar los sueldos y ahora que se aproxima junio, los dos más grandes sectores privados de la economía sanjuanina -el Comercio y la Industria- están pensando en pagar el medio aguinaldo en cuotas, o lo que es peor; posponerlo unos meses, a raíz de la crisis económica que atraviesan por el impacto de la pandemia del coronavirus. Entre ambos sectores agrupan a unos 32.000 empleos. Otros sectores consultados no descartan seguir ese mismo camino. A los sindicatos no les hace ninguna gracia esta alternativa, pero algunos se inclinan por mantener posturas flexibles ya que suponen que en medio de esta crisis inédita , lo primordial será mantener las fuentes laborales.

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario se paga en 2 cuotas: en junio y en diciembre.

Hermes Rodríguez; presidente de la Cámara de Comercio, dijo que el sector "no va poder pagar el aguinaldo en tiempo y forma". Agregó que se irá conversando con el sindicato la posibilidad de negociar pagarlo en cuotas, y sugirió que podría ser en dos, o en tres veces. Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), indicó que los diferentes sectores fabriles se encuentran actualmente tomando créditos para pagar sueldos y sugirió que debería haber una alternativa de pagarlo en cuotas o de postergarlo por unos meses "cuando la situación permita generar algún tipo de ventas". Reiteró que si el sector se ve obligado a tomar otro crédito para gastos corrientes como lo es pagar el medio aguinaldo "sería ir agonizando en una situación difícil", porque lo que genera la misma Pyme no permite hacer frente a sus obligaciones normales. "Vamos a plantearlo con tiempo, y creo que los trabajadores entienden la situación que estamos viviendo. Me parece lógico y razonable que haya un tipo de postergación o división en cuotas del pago de los aguinaldos, para que las industrias no se endeuden más y puedan hacer frente a esta obligación", expresó. Gustavo Fernández, otro miembro de la UISJ planteó que la prórroga podría ser hasta septiembre y desde allí empezar a pagar en cuotas. Dijo que el pago del aguinaldo "es una misión imposible", ya que las pymes fabriles están teniendo problemas para pagar los sueldos, inclusive aquellas que reciben los ATP, donde la Nación cubre el 50% del salario. Otros sectores también comenzaron a pensar en la obligación como un problema. Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, recordó que ese pago trae aparejado además un incremento de cargas sociales y admitió que cuotas o prórroga , son opciones "posibles". Mario Pulenta, al frente de la Cámara de Bodegueros, dijo que las alternativas se darán "en función de las cobranzas que tengamos". Por su lado, Ante Dumandzic, de la Cámara de la Construcción, dijo que no se le ha pedido al gremio ningún plan en cuotas y que las empresas que puedan pagarlo lo harán en tiempo y forma, mientras que las que no puedan, "seguramente lo irán haciendo a medida que su presupuesto se lo permita".

En el sindicato mercantil reconocieron que hay una realidad heterogénea en el sector comercial, con empleadores que pueden pagar y lo hacen, otros que pueden pero aprovechan la crisis y retacean, y los que realmente no pueden. Siguiendo esa línea, Mirna Moral, secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, dijo que la postura gremial será más rígida con los rubros que permanecieron abiertos durante la pandemia (farmacias, ferreterías, almacenes y súper), a los cuales se les exigirá el medio aguinaldo en una sola cuota y en el tiempo que corresponde. "Con el resto el sindicato será un poco más flexible" dijo Moral, quien agregó que el objetivo será preservar las fuentes de trabajo. Alberto Tovares, dese la UOCRA, admitió que habrá que usar "el sentido común en la actual situación "que no es la mejor" y que los trabajadores del sector están preocupados por lograr nuevas fuentes de trabajo y no perder el empleo los que lo tienen". Por eso admitió que la postura gremial será flexible frente al pago del medio aguinaldo. En cambio Víctor Menéndez, desde el Sindicato de empleados de estaciones de servicios, se mostró proclive a una postura más rígida. Dijo que el sector no dejó de trabajar en la pandemia, que la caída de ventas inicial se compensó con la ayuda nacional para pagar sueldos y que la comercialización comenzó a recuperarse.

Industria

17 mil son los empleos que tiene el sector manufacturero fabril, en rubros alimenticios, plásticos, químicos y textiles, entre otros.

Comercio

15 mil son los puestos laborales que se calcula dependen del sector mercantil en la provincia de San Juan.

Ya suman unos 600 los empleados que firmaron acuerdos de reducción salarial



En medio de la pandemia y todavía con bajas ventas, unos 600 empleados de comercio en la provincia, ya firmaron acuerdos con el sector patronal por el que acceden a descuentos que promedian el 25% en sus sueldos. La estimación la dio a conocer el subsecretario de Trabajo en la provincia, Jorge Oribe, quien aclaró que sigue vigente la prohibición de despedir personal.

La medida apunta a conservar las fuentes de trabajo y frente la imposibilidad de pagar la totalidad de los salarios, el empleado firma un acuerdo con su patrón en el área laboral, con el visto bueno del Sindicato de Empleados de Comercio. La cifra de convenios representa un 4% de la totalidad del personal que trabaja en la actividad, estimado en unas 15.000 personas.

Si bien hubo un intento para replicar en San Juan el acuerdo alcanzado a nivel nacional por Armando Cavalieri (ver aparte), no prosperó el convenio que impulsaba la Cámara de Comercio de San Juan con el sindicato local y por eso avanzaron con las firmas individuales.

En la provincia hay dos formas de cerrar el convenio. En la primera opción, el empleador y el trabajador presentan el acuerdo, la Subsecretaría lo certifica y lo traslada al gremio. Si da el OK se comunica al Ministerio de Trabajo de la Nación y queda firme.

En la otra opción, el comerciante y el trabajador, con el aval sindical, que certifica las firmas, firman el acuerdo como si fuera una declaración jurada y lo presentan ante la cartera laboral, que comunica a la Nación.

La reducción salarial pactada es por el término de dos meses y después se calcula que todo volverá a la normalidad y que los comerciantes locales podrán abonar la totalidad de los salarios.

Luego de haber permanecidos cerrados desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo, los comercios locales empezaron a atender al público en forma presencial desde el lunes 11 de mayo, de acuerdo al número de documento de los clientes. Pero dicen que están lejos de volver a las ventas normales.

En la Nación



Unos 800.000 trabajadores mercantiles que están sin tareas recibirán el 75% de su salario neto, según el acuerdo alcanzado por la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS), que lidera Armando Cavalieri, con los empresarios del sector, que están agrupados en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Civiles Empresarias (UDECA).

Al mismo tiempo, el entendimiento contempla que el sector empresarial "garantizará" los contribuciones a la obra social, OSECAC, y el aporte sindical, además de otros pagos.