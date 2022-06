En San Juan, dos rituales que mezclaban lo religioso y lo pagano hicieron que el 24 de junio se viviera una noche de fiesta para homenajear a San Juan Bautista, el patrono de la provincia. Estas celebraciones calaron hondo en los sanjuaninos durante muchas décadas.



En los barrios las fogatas en honor al Bautista se convirtieron en una tradición familiar, que desde hace 20 años tomó mayor fuerza gracias a que la Municipalidad de la Capital y la Iglesia Catedral comenzaron a reforzar el ritual con las grandes fogatas capitalinas. Incluso, este año se realizará nuevamente esta celebración que estaba suspendida desde 2018 por varias razones, entre ellas la pandemia.

Caminata sobre las brasas. La celebración en la finca de Paredes fue clásica durante 40 años. Llegaba gran cantidad de gente de distintas zonas de la provincia. Esta foto es de 1988.

Otra tradición que se extendió en San Juan fue la que se desarrollaba en la finca de don Luis Paredes, en Sarmiento, también para conmemorar el día de San Juan Bautista. Allí se colocaba un colchón de brasas que era recorrido a pies descalzos por cientos de personas desde la noche y hasta entrada la madrugada. El ritual, según la creencia, tenía como finalidad purificar el alma y expiar pecados. Sin embargo, en 2014 esta práctica dejó de realizarse.

6 metros de diámetro tendrá la fogata que se realizará este año. Será más pequeña que en otras ocasiones porque se hará sobre fogones (similares a los discos donde se cocina, pero de mayor tamaño).

En los barrios. En el barrio San Martín la fogata para San Juan Bautista se volvió un clásico. Esta imagen es de 1989.

Las fogatas en Capital

La fogata en honor al Bautista se volvió un clásico. Hasta 2001 se realizó en diferentes barrios y en 2002 no se hizo por falta de fondos. En 2003, para evitar reclamos ambientales, tampoco se llevó a cabo. Después se realizó durante 9 años consecutivos, en la ex Estación San Martín. En 2013 volvió a suspenderse por la construcción del Teatro del Bicentenario; sin embargo, en 2014 y 2015 la fogata se realizó allí. En 2016 este evento no se hizo. Mientras que en 2017 y 2018 se realizó en un baldío. En 2019 se suspendió por viento Zonda y en 2020 y 2021, por la pandemia.

En familia. En los barrios sanjuaninos las fogatas se volvieron durante años, y lo siguen siendo, una tradición que se vive en familia.

Mancomunado



Las fogatas se volvieron en San Juan uno de los eventos tradicionales más esperados por las familias, y constituían todo un trabajo de logística entre los vecinos del barrio. El armado de la hoguera comenzaba una semana antes.