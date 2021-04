Antes de lo pensado. En algunos bares tuvieron menos concurrencia que otros fines de semana y a la 1 ya estaban acomodando las mesas vacías.

Durante las primeras horas del sábado, entraron en vigencia las nuevas restricciones. No circular entre las 2 y las 6 es una de ellas. Para ver qué pasó con esta y otras medidas, DIARIO DE CUYO recorrió las calles sanjuaninas que concentran el movimiento nocturno. El debut de estas restricciones fue tranquilo. Hubo poca gente en la calle, muchos efectivos de la policía y una gran confusión por el horario de cierre y desalojo de los locales gastronómicos.

Afuera. A pesar del frío, muchos sanjuaninos optaron por disfrutar al aire libre. Dijeron que se sienten más seguros que en un lugar cerrado.

Antes de la 1 las luces de los patrulleros comenzaron a verse con más frecuencia en las calles sanjuaninas. En el microcentro, en la avenida Libertador (una de las calles que más bares concentra) y en Ignacio de la Roza la Policía fue ganando terreno, como anticipando que poco a poco la gente debía volver a sus casas. Sin embargo, muchos esperaron a tener algún efectivo cara a cara para hacer caso a estas advertencias. En bares, restoranes y hasta en kioscos los patrulleros o motos de la Policía se detuvieron a pedirle a los sanjuaninos que circularan y a comentarles hasta qué hora podían estar recorriendo las calles.

Controles. En las avenidas céntricas hubo varios operativos de tránsito en el que además de controlar la documentación de los vehículos se recordó el horario de circulación.

Cuando el reloj marcó la 1 en punto las luces de los bares o restoranes comenzaron a apagarse. Al igual que la música. En un horario poco habitual, los trabajadores salieron a recoger las mesas, a levantar la basura del suelo y a lavar los baños. Casi en simultáneo las veredas de los alrededores de estos locales comenzaron a llenarse de grupos de jóvenes que salían de cada local por pedido de los efectivos policiales. Durante la noche del debut de las restricciones, la policía no sólo controló que la gente se fuera sus casas a la hora indicada (ver aparte), sino que chequeó que los que caminaban por las veredas usaran el tapaboca.

Limpieza. En un horario en el que solían estar haciendo el recambio de mesas, algunos bares comenzaron con la limpieza.

En medio de este panorama es cuando la confusión tomó fuerza. Según los encargados de los bares ellos podían tener la gente en sus mesas hasta las 2 y la policía indicaba que no, que era hasta la 1. Esta confusión se dio porque las nuevas medidas indican que "los días viernes y sábado el horario de cierre es a la 1, debiendo quedar los locales vacíos desde las 2" y dijeron que eso generó malos entendidos. "Nos dicen una cosa y luego hacen otra", "nos explicaron que debíamos quedar sin gente a las 2 y echan a la gente antes de esa hora", "no entendemos por qué cambian las cosas o por qué no son claros con las reglas". Estas, fueron algunas de las frases que dieron los dueños de bares, quienes admitieron que sus clientes dejaron los lugares sin mayores inconvenientes. A la vez, dijeron que para ellos estas medidas no evitarán que la gente circule de noche, pero que sí los afectará porque ellos perderán clientes. De hecho,varios de ellos comentaron que durante esa noche tuvieron mucha menos gente que en ocasiones anteriores. En el mismo sentido algunos jóvenes que recorrieron la noche sanjuanina dijeron que para ellos estas medidas no cumplirán el objetivo deseado, porque consideran que en los bares hay muchos controles, cosa que no sucede en las reuniones sociales, en las casas.

Pedido personalizado. En algunos bares la policía se bajó de los vehículos para pedir que la gente se retirara y que el local cerrara sus puertas.





>> DATOS

Horarios

Desde el sábado se restringió los horarios de funcionamiento para bares, restaurantes, cines y teatros. De domingo a jueves deberán cerrar sus puertas a las 0 horas, mientras que los días viernes y sábado el horario de cierre será a la 1. Además, se prohíbe la circulación de 1 a 6 de domingo a jueves y de 2 a 6 los días viernes y sábado.

Recomendación

Desde Salud Pública recomiendan que las personas mantengan la distancia mínima de 2 metros, utilicen tapabocas en espacios compartidos de manera correcta y permanente y que se higienicen asiduamente las manos. Esto, no sólo en lugares de concurrencia masiva, sino también en las casas particulares donde se pueden reunir hasta 10 personas.

Ocupación

Según lo que establece el protocolo para los establecimientos gastronómicos se puede usar el 30% del factor ocupacional en lugares cerrados y el 40%, en lugares abiertos. En todos los casos la disposición de las mesas deberá mantener una distancia de 2 metros entre mesa y mesa y no podrá ser ocupada por más de 8 comensales.

Tapaboca

El uso del tapaboca es obligatorio en los lugares cerrados de concurrencia masiva. Sin embargo, en los locales gastronómicos se debe usar sólo para el ingreso y para el movimiento dentro del salón (por ejemplo, para ir a los sanitarios). En cada mesa, además debe haber alcohol para que los comensales se higienicen sus manos.

Permisos

Las personas consideradas trabajadores esenciales, que necesiten movilizarse durante el horario de restricción nocturna, deberán sacar un permiso de circulación. Para obtener este documento es necesario llenar un formulario. Desde la Secretaría de Seguridad dijeron que los interesados deben ingresar a https://permisotransito.sanjuan.gob.ar/.



Las calles, casi vacías luego de la hora indicada

Sin movimiento. Las calles centrales de San Juan se vieron, a partir de las 2, prácticamente vacías. No hubo ni autos estacionados.

Hasta antes de las 2 las calles se vieron transitadas, por grupos de jóvenes y algunas familias. Luego de esa hora, que fue a la que comenzó la restricción de circulación nocturna, el movimiento fue ínfimo. Esto, comparado con otras madrugadas de fines de semana, donde la gente podía circular sin prohibiciones.

La zona de Libertador y Urquiza, donde se concentran los bares, la Ignacio de la Roza en las inmediaciones del Centro Cívico y la avenida Libertador y San Miguel en Rivadavia fueron algunos de los lugares que mostraron postales distintas a las de antes. No hubo decenas de autos estacionados a ambos lados de la calle, no hubo gente caminando por las veredas y por momento el único movimiento que se vio fue el de algunos patrulleros que pasaron a baja velocidad y con las luces de la sirenas encendidas.

"Qué hace a esta hora en la calle", "señor le pedimos que se dirija para su casa", "tiene el permiso de circulación", fueron algunas de las preguntas o advertencias que hicieron los policías en los controles. Es que, además de que la policía hizo numerosas recorridas, hubo operativos en los que detuvieron los pocos autos que transitaron fuera del horario permitido.