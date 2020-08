El escenario de las últimas semanas puso en alerta al Gobierno: el ingreso de personas y movilidades a la provincia por huellas y pasos alternativos, las fiestas clandestinas y la aglomeración en restoranes. Para frenar un mayor relajamiento, el Ejecutivo ya tomó la decisión política de endurecer las multas para los infractores en esos tres casos. Es decir, para aquellos que evadan el control de entrada a San Juan con el fin de evitar el examen para la detección del coronavirus o el cumplimiento de la cuarentena, los que organicen y participen en fiestas ilegales y los que no respeten la cantidad de personas y el distanciamiento social en locales gastronómicos. El incremento de la máxima sanción económica será del 722 por ciento, ya que pasó de 150 mil pesos a 1,2 millones de pesos. No es lo único que se agravó, ya que la pena por días de arresto pasó de 30 a 60, además de contemplar el castigo de clausura de un negocio y el decomiso de objetos, como un equipo de música en un festejo no permitido.

El área legal ya tiene lista la ley de necesidad y urgencia que incorporará esos agravantes en el Código de Faltas de la provincia, la cual será firmada, a más tardar, mañana por el gobernador Sergio Uñac, por lo que estará vigente desde el inicio de la semana. Tal tipo de norma está contemplada en la Constitución, la que debe ser enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación o rectificación en un plazo de 30 días. El primer mandatario provincial aseguró que "vamos a agravar las penas a quienes infrinjan las normas sobre salud pública, sanidad e higiene. Tengo el deber de velar por la seguridad de todos los sanjuaninos. Hemos trabajado mucho en la prevención, pero también en la planificación. San Juan ha aplicado medidas y controles que, hasta el momento, han resultado efectivos. Aun así, se hace necesario extremar esos controles" (ver frases).

Por su parte, el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, señaló que, con los agregados al Código de Faltas (que castiga contravenciones), lo que se busca es desalentar ciertas conductas, siempre que no se encuadren en ilícitos, los que son juzgadas por la Justicia. En ese marco, Uñac había señalado que "el relajamiento es el socio perfecto para la circulación viral".

Una de las maniobras detectadas por las autoridades tiene que ver con el ingreso de personas a pie, en bicicleta o en autos y camionetas por provincias limítrofes (principalmente de Mendoza) hacia San Juan por caminos o huellas paralelas. Los camioneros que entran con carga lo hacen por los corredores seguros, pero se han dado casos de personas que van ocultas en el interior del vehículo. De esa manera, "si se evade un control de ingresos de personas a la provincia con el fin de evitar el examen para la detección de algún virus o el cumplimiento de la cuarentena", la sanción para este infractor se ve agravada dado que puede ser de hasta 20 mil Jus. Este último es una unidad de medida, en el que cada Jus equivale a un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el total da 1,2 millones de pesos, de acuerdo a los valores actuales.

Otra situación que revela la falta de cumplimiento del distanciamiento social y las medidas de protección sanitaria es la de las fiestas clandestinas, en las que muchos de sus participantes fueron detenidos por la Policía y enjuiciados en el procedimiento especial de Flagrancia. En el caso de que los infractores no llegasen a caer ante la Justicia Penal y fuesen detectados y sometidos a la Justicia de Faltas, también enfrentarán multas desde el organizador hasta los invitados, cuyo valor tope supera el millón de pesos. En este caso podría operar también el decomiso de objetos, como el equipo de música o de luces del lugar, al igual que la clausura si se trata de un salón habilitado.

Y el último eslabón que el Ejecutivo quiere evitar es el amontonamiento en restoranes y bares, un panorama que se ha visto en dichos locales, lo que refleja un incumplimiento en cuanto a la cantidad de personas permitidas por los protocolos y el respeto al distanciamiento social. En igual sentido, la sanción económica puede recaer tanto en los clientes como en los propietarios. A estos últimos también les puede caber la clausura de su establecimiento. Además, a los infractores de los tres casos les puede tocar el castigo de arresto, el cual se incrementó de 30 a 60 días. Tal modalidad implica quedar alojado en un lugar en el que no se encuentren personas procesadas ni condenadas por la Justicia, como en una comisaría.

Con esas alternativas cuentan los jueces de Faltas de la provincia, quienes pueden aplicar un tipo de sanción o diferentes de manera conjunta, dependiendo de la valoración que hagan frente a la gravedad de la situación.

FRASES "Le solicité a todo mi equipo que sigamos trabajando para mantener el status sanitario".

"Reforzaremos los controles. Si no nos cuidamos, los daños pueden ser mayores".

"Hasta que aparezca una solución definitiva, la única vacuna previa es la prevención". SERGIO UÑAC-Gobernador



Pasos alternativos

Desde la Policía habían informado que identificaron más de 15 huellas en los alrededores de los tres corredores seguros que hay en San Juan (San Carlos, El Encón y Marayes) y que el 70% de ellas están al sur. En el mismo sentido, señalaron que el 87% de las personas detenidas en esos accesos venían desde Mendoza.

Detenidos

126 Personas fueron detenidas el fin de semana pasado en fiestas clandestinas en Rawson, Capital, Albardón y Rivadavia. En esos casos, los jóvenes fueron juzgados en Flagrancia.

El control a los camioneros

El Gobierno ha ido afinando los controles a los camioneros que ingresan a la provincia. Todo aquel que traslade mercadería solamente podrá entrar a San Juan de 8 a 23 por los tres accesos habilitados. En segundo lugar, el chofer que reside en suelo sanjuanino deberá mostrar los resultados de dos hisopados y dos test. En el caso de que no los tenga, se le hará el primer estudio y el conductor deberá cumplir con el aislamiento en un hotel (bajo su costo) hasta que esté listo el análisis, el cual puede demorar 48 horas. Y, en tercer lugar, los transportistas no residentes deberán presentar los estudios de hisopados y test que les hayan realizado hasta el momento del ingreso, además de someterse a un test rápido.