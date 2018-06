A la espera. Ya está todo listo en Casa Cuna para recibir a Agustín, el bebé con epilepsia que abandonó su madre en el Hospital Rawson. Por ahora, se encuentra bien de salud.

Ni bien se enteraron de la noticia comenzaron a acondicionar el lugar donde lo recibirán. Eligieron el moisés más acogedor, acondicionaron un cambiador justo al lado del mismo, y colgaron algunos peluches para decorar el espacio. Son las autoridades y voluntarias de la Casa Cuna donde será trasladado el bebé con epilepsia que fue abandonado por su madre y que aún permanece internado en Neonatología del Hospital Rawson. La Justicia decidió que sea trasladado a esta institución tras recibir el alta y mientras se le encuentra padres adoptivos. El bebé nació el pasado 6 de junio y, en ese momento, su madre declaró que no podía hacerse cargo de su crianza y que iba a darlo en adopción. Inmediatamente intervino el Tercer Juzgado de Familia, a cargo de Esteban De la Torre.



El magistrado dijo que como es inminente el alta para Agustín, nombre que le pusieron las enfermeras al bebé, y que aún no se encuentran padres adoptivos para él, resolvió que sea trasladado y permanezca en Casa Cuna hasta que esto suceda. Agregó que desconoce por cuánto tiempo será, ya que aún se está entrevistando a los posibles postulantes. "Si bien es urgente encontrar padres adoptivos para este bebé, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para evaluar a los postulantes antes de decidir a quién le otorgamos la adopción porque es una gran responsabilidad", dijo.



El juez también explicó que las parejas postulantes no se presentan voluntariamente para una posible adopción, sino que son citadas por el juzgado. Agregó que se cita en primer término a las parejas que dejaron constancia de que aceptan niños con discapacidad o enfermos, y que se evalúa el perfil de cada una antes de tomar una decisión.



En un primer momento, y tal como suele suceder en estos casos, Agustín iba a ser trasladado a Casa Cuna, que alberga a los recién nacidos que fueron abandonados en el hospital. Pero el juez aseguró que lo ideal era que pasara el menor tiempo posible institucionalizado para poder crear lazos afectivos con sus padres adoptivos.



Por su parte, Mariana Gil, asesora legal de Casa Cuna, dijo que ya recibieron la notificación sobre la decisión judicial de que el bebé permanezca en esta institución. Agregó que ya tienen todo listo para recibirlo. "Ayer estuve en Neonatología para ver cómo estaba. Por suerte está bien y va a recibir el alta dentro de poco", sostuvo.

Otros casos

> En pleno centro

El 11 de agosto de 2011, en pleno centro, una vecina de Avenida Rioja encontró un bebé recién nacido en el hall de su vivienda. Era un varón que aún tenía su cordón umbilical adherido al cuerpecito.

> En Tribunales

En marzo pasado, una joven madre se presentó en Tribunales con la intención de dar en adopción a su hijo de dos años. La chica argumentó que no podía hacerse cargo de él.

> En Chimbas

En agosto del 2017, en Chimbas, los papás llevaron a su bebé de dos meses a la comisaría porque no podían hacerse cargo de él. El bebé ni siquiera había sido asentado en el Registro Civil.

> En La Chimbera

El año pasado, Tobías Godoy fue abandonado por su mamá en el Hospital Rawson ni bien nació con labio leporino. La abuela paterna se hizo cargo de él y se lo llevó a su casa en La Chimbera.