Gimena Vargas siempre tuvo intenciones de hacerse un tatuaje, pero nunca se animó. Por eso ayer decidió adentrarse en el mundo del arte corporal para sacarse todas las dudas. Fue una de los participantes de la Oeste Feria Tattoo, que arrancó ayer en el Centro Cultural Conte Grand, con la participación de 60 tatuadores que llegaron hasta de otras provincias para mostrar su arte. La feria continuará hoy desde el mediodía.

En el lugar no había espacio libre. Una tras otra se ubicaron las 60 camillas que instalaron los tatuadores para hacer su trabajo, siempre y cuando tuvieran clientes. Y sus expectativas fueron superadas.

Espectadores. Algunos fueron a la feria para conocer el mundo del tatuaje.

Fueron pocos los momentos de la jornada en que se vio más de una camilla vacía. Es que además de los adolescentes y jóvenes, grupo más adepto a tatuarse, también hubo varios adultos que llegaron y, tras ver el trabajo en vivo y tomar coraje, decidieron hacerse un tatuate. "Quería tatuarme la cara de mi hijo Octavio en el brazo, pero elegí que me tatuaran su nombre. Fue como para probar. Me dolió un poco nada más, así que más adelante ya me tatuaré su carita", dijo Patricia Muñoz, de 40 años.

"Duele mucho" y "son caros" fueron las principales preguntas que realizaron especialmente los novatos en el tema. Y, uno de los objetivos de esta feria fue justamente mostrar el profesionalismo con el que se trabaja en San Juan y terminar con algunas de las creencias erróneas y, de esta manera, fomentar este trabajo artístico.

Al pelo. En la Oeste Expo Tattoo también participaron peluqueros que mostraron su trabajo artístico.

Nicolás Moragues, uno de los organizadores del evento, dijo que no esperaban el "éxito" con el que arrancó la feria. "Con un grupo de amigos tatuadores de San Juan decidimos organizar una convención de tatuadores en la provincia, cosa que nunca se hizo. El año pasado la hicimos por primera vez y nos fue muy bien. Pero este año superó nuestras expectativas porque están participando tatuadores de Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chile y Estados Unidos. Y todos están con pleno trabajo", dijo Moragues.

Debido al poco espacio libre que dejaron las camillas, los peluqueros y los realizadores de body piercing tuvieron que acomodarse muy cerca unos de otros para desarrollar su trabajo. También hubo gente esperando su turno para acceder a sus servicios.

Pasada las 19, los tatuadores comenzaron a ultimar los detalles de sus trabajos para poder exhibirlos y participar de una competencia donde un jurado evaluaría calidad y profesionalismo. Es una de las instancias más esperada por los profesionales, ya que todos buscan ser calificados como los mejores tatuadores.

La Oeste Expo Tattoo continuará hoy, en el Centro Cultural Conte Grand, desde el mediodía hasta la medianoche

ALGUNOS TESTIMONIOS

Laura Cruz - Una principiante

Llegó desde La Rioja para participar de la feria, pero más que nada para aprender. “Hace dos años que me inicié como tatuadora y quise venir a esta Expo para aprender más de los tatuadores que tienen mucha experiencia y trayectoria”, dijo la mujer.

Christian Pabaro - En apoyo del trabajo

Este joven ya tiene un par de tatuajes en su cuerpo y le gustaría hacer un par mas. Pero, en realidad fue a la feria a mostrar su apoyo a este arte. “Mucha gente critica a los tatuadores, pero no se dan cuentan que este es un trabajo, no un hobbie”, dijo.

Belén Elizondo - Con responsabilidad

La joven dijo que es común que alguien se haga un tatuaje y después critique al tatuador porque se arrepintió. Dijo que tatuarse es una decisión que debe hacerse con responsabilidad, al igual que los cuidados posteriores que recomienda el profesional.

Rubén Quiroga - Más ferias para aprender

“Estas ferias de tatuadores deberían realizarse más seguido para que más gente pueda conocer el mundo del tatuaje y ver que es un arte. Hay personas que aún no se

animan a tatuarse por temor al dolor o a que les quede mal, pero todo tiene solución”, dijo.