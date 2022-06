Sin descanso. Desde los 12 años Miguel Tejada se dedica a la carpintería, oficio con el que ganó el reconocimiento de la gente (Foto: Luis Tejada).

Pasaron más de 6 décadas, pero aún sigue abriendo su local a las 6,30 en punto aunque el termómetro marque temperaturas bajo cero. Y lo hace con la misma satisfacción y alegría que cuando tenía 12 años y comenzó a dar los primeros pasos en el oficio que lo llevó a ser reconocido hasta afuera de la provincia. Es Miguel Tejada, de 75 años, a quien llaman "el carpintero de Dios", ya que entre sus trabajos se destacan algunas obras religiosas como los seis báculos de madera que realizó de manera artesanal para diferentes obispos. El último lo hizo para monseñor Gustavo Larrazábal, que el próximo sábado asumirá como nuevo obispo auxiliar de San Juan.

Tejada dijo que se siente "bendecido" por poder dedicarse a la carpintería tal como lo hizo San José, patrono de su Jáchal natal.

Su fuerte fue la fabricación de muebles, pero con el correr de los tiempos y por la profesionalidad de sus trabajos se fue convirtiendo en "el carpintero de Dios". "Cuando estaba por asumir Ítalo Severino Di Stéfano como obispo en la provincia, el padre Rómulo Cámpora, que en ese entonces estaba en Jáchal, me encargó un báculo para regalarle a Di Stéfano. Yo no sabía cómo era este elemento así que aproveché un viaje a Paraná por una actividad de la Acción Católica para visitar una iglesia donde había uno en exposición, y poder estudiar todos sus detalles. Nunca pensé que a partir de entonces me encargarían más obras religiosas", dijo Tejada.

Tras ese primer báculo, Don Tejada realizó otros tres más para obispos que asumieron en San Juan, como Alfonso Delgado, Jorge Lozano y Carlos María Domínguez; mientras que el quinto fue para monseñor Darío Quintana, cuando cumplía funciones como obispo en Mar del Plata.

Hace unos días, y tras dos meses de trabajo, terminó el último bastón, destinado al obispo Gustavo Larrazábal, quien participó del diseño de esta obra. "Este báculo está confeccionado en madera de cedro y acero y su diseño se centra en la Virgen María, ya que el obispo es muy devoto de ella. Como detalle principal tiene un corazón atravesado por una espada que simboliza el corazón de María y el sufrimiento de ella por su hijo Jesús. Y del corazón sale una llama, que simboliza el amor ardiente de María que no se apaga nunca. También lleva una corona de rosas realizadas en bronce, que representan las gracias de la Virgen", explicó el artesano norteño.

Además de estos bastones, el carpintero jachallero también realizó otras obras vinculadas con la Iglesia. No sólo se encargó de refaccionar algunas piezas en diferentes capillas del departamento del que es oriundo, sino que además restauró las puertas principales de la Iglesia de San José, en el marco de la histórica obra de refacción y recuperación de este templo. "Me emociona al ver cada uno de los trabajos realizados y poder continuar con este arte a pesar de los años. Lo seguiré haciendo hasta que Dios me diga basta o cuando mis habilidades y reflejos disminuyan y ya resulte peligroso usar las máquinas. Me siento muy satisfecho con lo logrado hasta el momento, pero también un poco triste porque ninguno de mis hijos continuará con el oficio. El mayor es sacerdote, el del medio es profesor de Biología y la menor, nutricionista", cerró Tejada.

Celebrarán misa para la ordenación de Larrazábal

El próximo sábado 18 de junio se realizará la Misa de Consagración del padre Gustavo Larrazábal, en la que será ordenado oficialmente obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Esta celebración se realizará a partir de las 10, en el Estadio de UPCN (calle General Acha 1600 Sur, departamento Rawson), y con la participación de Jorge Lozano (arzobispo de la arquidiócesis), Carlos María Domínguez (obispo auxiliar en San Juan), Juan José Chaparro (obispo de Bariloche), Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza), Alfonso Delgado (arzobispo emérito de San Juan), Dante Braida (obispo de La Rioja), Gabriel Barba (obispo de San Luis), Luis Martín (obispo de La Pampa), Marcelo Masitelli (obispo auxiliar de Mendoza), Darío Quintana (prelado de Humahuaca) y José Díaz (obispo de Concepción de Tucumán).