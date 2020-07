"Nos ha tomado por sorpresa", le dijo anoche Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, a DIARIO DE CUYO. La especialista trabajaba ayer en armar un informe que le pidió el Comité de Expertos que trabaja con el Presidente de la Nación para avanzar en la situación del caso 3 en San Juan, que nuevamente dio positivo por coronavirus, a poco más de un mes de haber obtenido el alta. El transportista se encuentra asintomático y aislado en un hotel, a la vez que ya aislaron a 18 de sus contactos estrechos, entre los que no está su hermana, la reumatóloga del caso 4, ni su madre, informaron desde el Ministerio de Salud Pública. Se lo considera, además, caso importado.

Según informó Jofré, lo que sucede con el camionero es tan poco común que hay pocos antecedentes en el país y destacó que conocen el de una de persona de Chaco, que volvió a dar positivo tras haberse recuperado. También reportes periodísticos dieron cuenta de una mujer en Villa Allende, Córdoba, por lo que entonces el sanjuanino ocupa el tercer escalón en esta atipicidad.

"No podemos contabilizarlo como caso 11 en San Juan, pues ya tuvo coronavirus. La duda es justamente cómo calificarlo, ya que no sabemos si es una reinfección o una reactivación. Por eso ahora estamos trabajando con Nación y me pidieron que les haga un informe detallado, desde el minuto 0, para presentarlo ante el Comité de Expertos. De acuerdo a lo que determinen es que cómo lo resolveremos. Por lo que conocemos hasta ahora, había un antecedente en Chaco", explicó la jefa de Epidemiología.

En mayo, el paciente número 3 fue detectado en San Juan tras 3 hisopados en Buenos Aires previos al traslado a la provincia. Estuvo internado en el hospital Rawson desde el 5 de ese mes hasta el día 27, cuando le dieron el alta Covid.

Ahora, de acuerdo a Salud Pública, fue a través de los controles sanitarios que realizan en el estadio del Bicentenario con todos los transportistas que lo hisoparon cuando volvía de dejar una carga en Santa Fe. Y la PCR dio positiva.

Por eso fue que preventivamente lo aislaron junto a 18 personas que tuvieron contacto estrecho con él, es decir, que permanecieron al menos 15 minutos sin respetar la distancia mínima y sin elementos de protección, como barbijos. Entre estos 18 individuos no está su hermana médica, la que se contagió por haberlo asistido sin autorización mientras estaba internado y que derivó en una denuncia ante la Justicia justamente de la ministra de Salud, Alejandra Venerando.

"No tenemos explicación por ahora sobre qué pasó con el caso 3. Es posible que se haya vuelto a contagiar en su viaje o que su organismo reactivó el virus, tenemos que seguir investigando porque no es común. Mientras tanto, el transportista seguirá aislado y lo someteremos a control de hisopado en los siguientes días", dijo Jofré.

El paso a paso

Internación

El caso número 3 es un transportista que estuvo internado en Buenos Aires entre el 21 y 30 de abril, con neumonía. Tres veces dio negativo por PCR. El 4 de mayo lo trasladaron a San Juan.

Primer positivo

El 5 de mayo el hisopado que le hicieron en el hospital dio positivo. Pasó por momentos difíciles, debido a que era paciente con comorbilidades y porque desarrolló pus en un pulmón.

Contagio

Su hermana, una médica reumatóloga que trabajaba en el Rawson, lo asistió mientras estaba internado y fue entonces que se contagió. Ella, a su vez, contagió a otro médico del hospital.

Denuncia

Por haber estado con su hermano en un área en la que no estaba autorizada y por propagar la enfermedad, la reumatóloga fue denunciada. Enfrenta una causa judicial y un sumario administrativo.

De alta

El camionero obtuvo el alta Covid el 27 de mayo, tras 22 días de internación. Entre 48 y 72 horas después le dieron el alta médica y regresó a su casa. Ayer volvió a dar positivo por coronavirus.