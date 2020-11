Nicolás Castro, un joven caucetero, murió en la madrugada de este viernes a causa de un cáncer de estomago, mientras permanecía internado en el hospital José María Penna de Buenos Aires.

Según informó el diario El Bastón, el joven de 19 años vivía junto a su familia en Lotes de Álvarez, en el departamento del Este. Su hermana Eliana contó, en comunicación telefónica, que "Nico estaba lleno de vida, quería ser policía, tenia muchos amigos y todos los que lo conocían lo querían".

La hermana del fallecido también explicó cómo fueron estos últimos momentos. "Hace unos meses que Nicolás empezó con dolores estomacales y estuvo internado acá en San Juan, pero el 12 de este mes lo llevaron a Buenos Aires, al hospital Penna. Aparentemente se le ramificó la enfermedad (cáncer) a los órganos más blandos y sufrió un cardiorrespiratorio sobre las 4 de la madrugada".

Consultada por su traslado, Eliana sostuvo que "Industria Meló, donde trabaja mi padre, y Cocheria San José, están realizando los trámites del traslado. Apenas mi papá y mi mamá tengan los resultados de los hisopados que se hicieron, podrán trasladarlo hasta Caucete".

Por último, la joven recordó que "Nico era muy feliz y quería ser policía, era su gran sueño y no pudo entrar hace un par de años. Él quería tener un auto (Volkswagen) Bora y se que no iba a parar hasta tenerlo, pero ya no está con nosotros lamentablemente".