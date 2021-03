Si bien Capital no fue uno de los departamentos más afectados por la tormenta que azotó a San Juan a principios de semana, el microcentro mostró postales que llamaron la atención y que generaron enojo. Sobre todo en los peatones, que no podían cruzar de una vereda a otra en algunas zonas del centro sanjuanino. Ante esto, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que si bien hubo inundaciones en algunas calles, el sistema de drenaje "funcionó bien" y que se desbordó por cuestiones ajenas. Lo que sucedió, según Javier Rodríguez, secretario de Ambiente, fue que la cantidad de agua que cayó fue extraordinaria y eso produjo las inundaciones. En este sentido, el funcionario no descartó que el centro pueda volver a colapsar ante una tormenta de características similares a la del lunes pasado. "Hay calles que van a colapsar siempre y cuando haya lluvias extraordinarias. Cayó más agua de la que soporta el nivel de las cunetas y los desagües. Para nosotros lo que pasó el lunes no generó grandes inconvenientes y todo fue solucionado durante el transcurso de la mañana", dijo el funcionario al respecto.

Según los datos provistos por el climatólogo Germán Poblete, el lunes pasado se registró una caída de 23 mm de agua, lo que equivale a casi un cuarto de la precipitación media anual calculada para la provincia. En este contexto, muchas calles de los departamentos se vieron colapsadas, entre ellas las de Capital. Pasar la calle Mendoza, Santa Fe, Ignacio de la Roza y la Rivadavia, entre otras (en el microcentro) fue una odisea durante el lunes para los peatones y para la gente que circuló en moto o bicicleta. Mientras que mojarse el calzado tratando de saltar el agua acumulada a ambos lados del pavimento fue moneda corriente. Y si bien desde el municipio insisten que esto no fue un grave problema, durante esa jornada hubo mucho enojo en la gente. "No tuvimos grandes problemas, a excepción de zonas puntuales. En el centro, las acequias se usan para el regadío y están en condiciones porque se hace trabajo de limpieza permanentemente. El problema fue la gran cantidad de agua en poco tiempo", dijo Rodríguez y comentó que ellos hacen limpieza permanente de las acequias porque es habitual que estén colapsadas de basura que arroja la gente.