Un bebé de menos de dos meses está en el eje de un caso que es extraño, grave y lleno de dudas. Es que mientras la mamá del pequeño asegura que no sabe por qué las autoridades judiciales le quitaron a su hijo a días de haber nacido, fuentes de la Justicia, entre ellas el titular del Segundo Juzgado de Familia, Gustavo Almirón, sólo declararon que hay "razones suficientes" para tomar esa medida, pero que por el momento no pueden dar mayores detalles. A la vez, desde el juzgado dijeron que las medidas de protección excepcionales, que implican retirar al bebé del entorno familiar, no son usuales y menos con bebés tan pequeños. RZ (no se identifica para proteger a los menores involucrados en el hecho) no para de llorar cuando cuenta su versión del caso y dice que está dispuesta a lo que sea para que le devuelvan a su bebé. Asegura que es una buena madre y dice que no entiende por qué la Justicia le sacó a su hijo y lo dejó en manos de Casa Cuna.

"Lo llevé al hospital con una bronquiolitis y a los días, cuando le iban a dar el alta, me dijeron que no me lo iban a devolver. Hablé con las asistentes sociales del hospital y me trataron de lo peor, me dijeron que era una abusadora. Todo porque mi pareja -papá del bebé- tiene 17 años", dijo la mujer que tiene 30 años y además del bebé tiene tres hijos de 9, 7 y 4 años. En defensa de ella, Antonia Puebla, la mamá del joven de 17 años y abuela del bebé, dijo que ellos habían firmado un consentimiento, cuando RZ se quedó embarazada, para no tener problemas por la edad de su hijo, que en ese momento tenía 16 años. "Queremos que nos devuelvan al bebé. Ella es una buena mujer y está enamorada de mi hijo", dijo la señora. Mientras que RZ dijo: "Si es necesario me arrodillo delante del juez para que me dé a mi hijo. Él me necesita. En Casa Cuna me dejan verlo tres veces por semana, pero no quieren que lo amamante porque el bebé después llora".

En el mismo sentido, el abogado de la familia del bebé, Leonardo Miranda, dijo que además de no saber por qué le quitaron el hijo a su defendida, hay muchas falencias en la causa. "El bebé nació el 26 de septiembre, y el 24 de octubre, cuando le iban a dar el alta tras permanecer dos o tres días internado por un problema respiratorio, le informan a RZ que hasta que no haya una decisión judicial no se lo iban a entregar. Le recriminaron que el papá del bebé es también un menor de edad, pero hasta ahora no le dicen cuál es el motivo por el que tomaron esa decisión", dijo el abogado y comentó que cuando ellos consultaron no había ninguna orden judicial para retener el niño.

"Nosotros hasta presentamos un hábeas corpus -en la Justicia Penal- pero nos lo rechazaron sin averiguaciones", agregó Miranda y dijo: "El mecanismo utilizado viola los procedimientos y mecanismos de la ley. Se saltearon pasos. No se tomó una medida paulatina, ni se les hizo seguimiento a los papás. Se tomó una medida excepcional sin agotar las medidas integrales -que prevén que el bebé quede vinculado a la familia- y se pensó todo arbitrariamente".

Por otra parte, el abogado dijo que desde hace 10 días están pidiendo informes del expediente, pero no tienen respuesta. "Fuimos tres veces personalmente al juzgado de Familia para que nos informen. El juez no dio la cara. Nos dicen que están trabajando el expediente. Esa es la explicación que le dieron a una mamá que hace 20 días no tiene en su casa a su bebé recién nacido", concluyó Miranda.

Desde la otra vereda, explicaron que casos como éstos no son habituales, pues la mayoría de las veces, cuando se tiene que investigar a los progenitores, primero se toman medidas integrales, que consisten en buscar familiares para que el niño no sea institucionalizado. Sin embrago, esta vez se optó por la medida excepcional, pero se le permite a la mamá tener contacto con el recién nacido. Además, generalmente estas medidas son tomadas por el Dirección de la Niñez, cosa que ahora no pasó porque se comenzó con la causa luego de una denuncia de la Asesoría de Menores.

Sin dar mayores detalles, pero asegurando que hay "razones suficientes" para que el bebé esté en Casa Cuna, desde la Justicia dijeron que el expediente está abierto para el abogado defensor. "A la señora RZ se le notificó de todo y tomó participación. Ellos tienen acceso al expediente y pueden hacer valer sus derechos. Se la citó específicamente para que viniera. En este momento estamos resolviendo sobre la situación de esos niños. Incluso anteriormente a esto, como el bebé estaba en Casa Cuna, se la autorizó para que ella fuera a verlo. Ella no desconoce dónde está su hijo", dijo el juez de Familia, Gustavo Almirón y agregó que ella fue citada hasta por la Policía.

Sobre la razón por la que sacaron al bebé del entorno familiar, el magistrado no quiso dar detalles. "Es una cuestión de familia y hay niños de por medio", agregó, mientras que otras personas allegadas al caso dijeron que el hecho de que el papá del bebé sea menor no pone en jaque el rol de la madre y que "el binomio madre e hijo se defiende siempre". Eso, echando por tierra la teoría de la familia y sus abogados, quienes dicen que el niño fue apartado de su mamá por la edad del padre. Y aseguraron que esta decisión se tomó luego de que "personal de Salud" advirtiera una situación que ameritaba esta medida.