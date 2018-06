A 20 días de que lo encontraran deambulando solo en la calle y a altas horas de la noche, aún continúa bajo el cuidado de su abuela. Se trata del niño de 5 años que hallaron lejos de su casa luego de ocurrido el robo de una bicicleta en Villa Unión, Chimbas. Tras ese episodio intervino la Dirección de Niñez, desde donde decidieron dejar al menor al cuidado de un familiar directo hasta tanto se evaluara a sus padres y un posible caso de negligencia. Marcelo Bartolomé, al frente de esta repartición, dijo que se está trabajando en "fortalecer a la familia" del nene para recién determinar su regreso a casa. Hasta tanto seguirá con su abuela.



Bartolomé dijo que se detectó en la familia del menor algunas situaciones de vulnerabilidad y cierto grado de negligencia, pero que pueden llegar a revertirse con contención y asistencia. "El equipo interdisciplinario de Niñez está trabajando para fortalecer al núcleo familiar de este chiquito, conformado por sus padres y dos hermanos mayores que él. Pero, por su bienestar seguirá al cuidado de su abuela", dijo el funcionario.



El pasado 29 de mayo, a las 21, un grupo de jóvenes ingresó a la casa de una vecina de la Villa Unión, en Chimbas, para robarle la bicicleta. La mujer vio a los ladrones y los persiguió para recuperar el rodado. A las pocas cuadras lo encontró tirado, y junto a él, a un niño que estaba solo. Como el chico no supo decirle dónde vivía ni cómo se llamaban sus padres, la mujer llamó a la Policía para no dejarlo solo. Efectivos de la Comisaría 17, de ese departamento, llegó hasta el lugar y como el menor tampoco supo darles datos sobre la identidad de sus padres y de su domicilio, decidieron trasladarlo hasta la sede policial y dar intervención del 102. Paralelamente llamaron al 911 por si alguien denunciaba la desaparición del menor.



Los padres del nene llegaron hasta la comisaría donde fueron entrevistados por la gente de Niñez. Así se determinó que el chico estaba a unas 30 cuadras de donde vivía cuando lo encontraron solo en la calle y que, el día en cuestión, salió de la escuela a las 17 y que después se fue a jugar a la plaza como siempre. Pero que nunca volvió. Ante esta situación un tanto irregular, Niñez decidió que el menor permaneciera con su abuela.

>> Un caso que causó revuelo

Con pañales, descalzo y somnoliento. Así encontraron a un bebé de 1 año y 4 meses que deambulaba solo por la vereda cerca del Centro de Salud Báez Laspiur, en Villa Salvador, Chimbas. Ocurrió en noviembre del 2017. Una mujer que pasaba por el lugar se dio cuenta que el niño estaba sin un adulto y llamó a la Policía. El menor fue trasladado a la Comisaría 17 donde permaneció más de 5 horas hasta que localizaron a la madre.



Después de que el nene fuera trasladado a la comisaría por la vecina que lo halló deambulando solo, intervino el 102 y el equipo social de la Municipalidad de Chimbas. La Dirección de la Niñez decidió poner al niño al resguardo hasta tanto se pudiera determinar si su madre estaba o no en condiciones de hacerse cargo de su hijo. La mujer dijo que lo dejó durmiendo solo para poder ir al médico, ya que no lo podía llevar con ella.



Desde Niñez dijeron que el menor estaba en buenas condiciones de salud y se decidió que quedara al cuidado de sus abuelos paternos hasta que se hiciera una serie de averiguaciones para definir si los padres son o no aptos para tener a esta criatura y a sus hermanos.



Más detalles

Marcelo Bartolomé, director de Niñez, dijo que hoy tendrá una reunión con el equipo técnico de la repartición para conocer más detalles sobre la situación de la familia del menor de 5 años y sobre cómo avanza la evaluación del caso. A partir de esta reunión se determinará cómo sigue la intervención.