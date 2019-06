La rodilla de María Cristina Brizuela (49) no da más. Su traumatólogo le indicó una simple operación de rodilla que le va a cambiar la calidad de vida pero que su obra social no se la autoriza, cuando tiene fecha de cirugía el 6 de junio y ya compró varios de los materiales para la intervención.



Lesión osteocondral es lo que padece en su rodilla derecha que la obliga a moverse con muletas, sumado a que su sobrepeso sigue en ascenso al no poder desde hace tiempo llevar una vida normal. La obra social en cuestión es Unimed, con la que Brizuela hace rato viene rabeando por incumplimientos en su problema y que han llegado hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.



“El doctor Gordillo me vio y determinó que lo mío tiene que ir a cirugía. Pero en la obra social me dicen que no es necesaria, cuando el traumatólogo me dijo que es urgente”, explicó la mujer, que a consecuencia de su problema debió dejar de trabajar y subsiste con la ayuda de su marido.



María Cristina, sabiendo que Unimed no le iba a cubrir algunos elementos (por un valor de 22.000 pesos) que se necesitan para la cirugía, pidió ayuda a su familia.