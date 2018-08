Recambio. El pasado domingo comenzó la erradicación de todos los árboles en la Peatonal del microcentro capitalino, por temor a eventuales caídas. La Municipalidad anunció que todos serán reemplazados por plátanos.

El plátano será la única especie que se utilizará en el reemplazo de todo el arbolado público que hay en la peatonal, según anunció el secretario de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Maximiliano Suárez, una decisión que en general no encontró mayores objeciones en cinco especialistas de diferentes ámbitos que fueron consultados por DIARIO DE CUYO.



Un árbol de rápido crecimiento, que proyecta buena sombra, con copa en altura, longevo y menos riesgoso cuando haya viento, son las principales propiedades que le atribuyeron.



Lucio Gómez, jefe técnico de la Dirección de Espacios Verdes de la Provincia, aseguró que si bien no hay un árbol perfecto, el plátano cuenta con muchas virtudes y pocos defectos. "Su problema es que la hoja no cae espontáneamente, sino que permanece adherida al árbol hasta que sopla viento, pero tiene muchas otras cualidades a favor. Cicatriza muy bien a la poda y crece rápido. La copa se produce a una altura que permite que todas las actividades ciudadanas se produzcan normalmente", afirmó.



En tanto, el biólogo Justo Márquez aseveró que el plátano también cuenta entre sus virtudes el hecho que se adapta muy bien a las condiciones de la ciudad, e incluso su capacidad de absorción del plomo ambiental lo colocan al frente en la elección de muchas ciudades. "Además, cuando hay un fuerte viento, se verán ramas de eucaliptos, sauces, moras, álamos y muchas otras especies, pero nunca de plátanos, por la flexibilidad de sus ramas", argumentó.



Entre las repercusiones que hubo por considerar al plátano para el recambio de los árboles en la Peatonal, el tema de la alergia que provoca en personas fue uno de los más recurrentes. El médico alergista Carlos Lucas Furlotti explicó que se origina por el polen que se esparce cuando el árbol florece. Eso ocurre 2 veces al año y tiene una duración de 2 a 3 semanas. Agregó que esta reforestación no modificará el panorama, por la cantidad de árboles que ya hay en la ciudad y en la práctica diaria, hay más personas por alergias al pasto, que a los árboles.



Darío Minozzi, al frente de Florería Argentina, que realizó importantes trabajos en espacios verdes sanjuaninos, afirmó que el plátano tiene cualidades a favor y en contra como todo árbol. "Se adapta muy bien a la ciudad y es útil en la lucha contra la contaminación, pero hay que ver las condiciones del riego. En general, no he visto que se haya realizado una verdadera planificación antes de tomar esta decisión, en la que se haya consultado a personas de diferentes ámbitos", reflexionó Minozzi.



En la misma línea se mostró Pedro Malles, quien dirige el vivero de árboles forestales que lleva su nombre. Afirmó que el plátano es un árbol de grandes cualidades, pero advirtió que el riego debe pasar por debajo de las raíces, para evitar futuros problemas. Además, formuló la pregunta si no era conveniente reforestar por etapas, considerando las temperaturas en verano, con ausencia total de sombra.

Protagonistas

JUSTO MÁRQUEZ - Biólogo

Considero que el plátano es un árbol idóneo para la ciudad.



Se puede discutir sobre la conveniencia de otros ejemplares, nadie tiene la única verdad. Pero en muchas ciudades, con nuestras mismas condiciones, el plátano es el árbol seleccionado.

PEDRO MALLEA - Productor árboles forestales

"Soy un defensor del plátano, si se lo planta y mantiene en buenas condiciones. Es importante que el riego pase por debajo de las raíces. Por otro lado, no creo conveniente hacer una deforestación masiva, sino haberla realizado en etapas".

LUCIO GÓMEZ - Ingeniero Agrónomo

Hace 25 años hubo mucha mala prensa en contra del plátano y quedó prendida en la memoria colectiva. Pero está comprobado que el pasto, la cañota y los olivos, por ejemplo, provocan más casos de alergia. Y este árbol tiene muchas ventajas a su favor.

DARÍO MINOZZI - Empresario paisajista

En general el plátano se adapta muy bien al urbanismo y tiene un desarrollo de fácil mantenimiento. Pero si no se realiza una correcta planificación, que involucre a instituciones como Universidad, INTA y otros, no creo que se tome la decisión correcta.

CARLOS LUCAS FURLOTTI - Médico Alergista

"No cambiará mucho las condiciones actuales, por la cantidad que ya hay de plátanos en la ciudad. En la práctica diaria, hay más alérgicos al polen del pasto que al de todos los árboles, en el que se incluye el plátano y la mora, entre otros".