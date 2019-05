Un día olímpico. Ayer el predio "Costanera" fue el escenario para que se desplieguen todas las actividades deportivas de la provincia. Estuvieron presentes delegaciones de los 19 departamentos y desde la organización indicaron que en total asistieron 60.000 personas para compartir una jornada especial.

Una cola de cincuenta niños esperando su turno para probar la tirolesa y otro tanto aguardaba para subirse una moto y dar una vuelta virtual al autódromo El Villicum, era la imagen de bienvenida al ingresar al predio ferial Costanera. Y luego, la panorámica mostraba miles de personas jugando al básquet, practicando tiros libres, preparandose para una carrera de 100 metros llanos, practicando karate, bailando zumba y mucho más. La "mudanza" de la celebración anual del programa "Yo amo a mi club", que impulsa la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia, al predio de Chimbas, dejó tan satisfechos a los organizadores, por la asistencia de 60.000 personas que señaló el secretario, Jorge Chica, que se animaron a adelantar que el próximo año se extienda a dos días este encuentro que conjuga las actividades que desarrollan las federaciones y asociaciones civiles de la provincia, con las que realiza también el área gubernamental.



Así, grupos de niños de todas las edades fueron quienes disfrutaron especialmente de la jornada. Porque además de hacer una exhibición del deporte que practican habitualmente, pudieron ver otras disciplinas. Los deportes de playa y el atletismo despertaron una curiosidad particular, aunque no hubo un sólo encuentro en el que no hubiese público alentando. Aprovecharon los sorteos y pidieron autógrafos a los ídolos que reconocían. Por eso todos se iban con la alegría como si hubiesen ganado un partido especial.

Protagonistas

PABLO TABACHNIK - Tenista de mesa

Este evento es muy lindo porque está todo el mundo del deporte de San Juan reunido en una fiesta específica. Todos nos hemos desarrollado en un club de barrio , que es una de las grandes instituciones que tenemos como sociedad y que debemos mantener.

GONZALO TELLECHEA - Triatlón

Es muy importante unir a todos los deportistas y mostrar lo que hay en San Juan. Venimos a esta fiesta para que los chicos que recién empiezan una actividad vean que hay que esforzarse desde el principio con el trabajo del día día.



FELIPE VARGAS - Natación

Soy de los que consideran que la solución de la mayoría de los problemas actuales de la sociedad podrían conseguirse a través de transmitir los valores del deporte y de la educación. Por eso me siento impresionado por esta fiesta.

VALENTIN VARGAS - Natación

Queremos motivar a todos los chicos de la provincia a que practiquen una disciplina deportiva. El apoyo al deporte es muy bueno y no hay que dejar de apostar porque seguirán surgiendo cosas buenas que serán para toda la provincia.

LUIS MERITELLO - Dirigente de Judo

Realmente ha sido un encuentro fabuloso. Me parece que nadie dimensionaba lo que iba a terminar siendo, pero este predio es muy grande y lindo lleno de deportistas, de padres que acompañaron. Fue algo único para el deporte provincial.

DARÍO BUSTOS - Dirigente Básquetbol

Esto es extremadamente positivo por donde se lo vea. Cuando uno hizo deportes, estas cosas como que cada federación pueda difundir sus actividades, no existían. Transmitir valores en este marco es grandioso. No alcanza para contar lo que ha sido esta jornada.

JORGE CHICA - Secretario de Deportes

Mi primera impresión es que fue una jornada impresionante, superó todas las expectativas. La organización hemos sido todos, los presidentes de las federaciones trabajaron para que sea una gran fiesta y ya sabemos que tenemos un día para nosotros.

SERGIO UÑAC - Gobernador

Estoy muy contento por la convocatoria de toda la familia del deporte. Aquí están representantes desde el alto rendimiento al deporte social. El deporte atraviesa a toda la sociedad sanjuanina y me enorgullece que exista esta reunión.