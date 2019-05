Como en un gran estadio. Chicos de todas las edades asisten a las clases de fútbol. Los niños del lugar tienen muchas necesidades. Inclusos, algunos juegan descalzos.



Durante gran parte del día, Estación José Martí, una localidad de 25 de Mayo, permanece en silencio. De vez en cuando el sonido de un auto interrumpe la tranquilidad del pueblo en donde viven unas 100 familias. Sin embargo, los martes y los jueves, esa rutina se rompe. Desde las 17 los niños y jóvenes salen, se adueñan de las calles y los gritos se vuelven moneda corriente en cada rincón del pueblo. Es que llega la hora de jugar al fútbol, la actividad que se volvió un cable a tierra para chicos de todas las edades que viven en este poblado, que está a unos 56 kilómetros de la Ciudad de San Juan. Y si bien este deporte es el pilar para que crezcan sanos, lejos de los vicios y con buenos hábitos, los niños y jóvenes tienen muchas necesidades. Incluso, hay algunos que hasta juegan descalzos. Es por esto que la banda La Oveja Negra y Los García organizó una campaña solidaria, junto a varios colaboradores, para juntar calzado y ropa para los niños (ver aparte). La campaña se llama "Un Golazo para los Niños".

"Mi hija juega con zapatillas rotas para no arruinar las que usa para la escuela".

SABRINA OLMOS Mamá de una nena

En la localidad veinticinqueña viven unas 100 familias, que subsisten gracias a la cosecha de uvas o aceitunas generalmente. La mayoría reside en módulos habitacionales que fueron entregados en 2014. Ese año, este lugar se convirtió en el primer barrio de la provincia hecho con este tipo de casas. Sin embargo, esa solución habitacional no benefició a todos. Actualmente hay familias que viven en humildes ranchos y con muy pocas comodidades. Y a pesar de que algunos tienen casas un poco más lindas que otros, con mejores cerramientos o con pequeñas ampliaciones, todas las personas del lugar son de bajos recursos. "Los chicos tienen, con mucha suerte, un par de zapatillas lindas. Llegan a los entrenamientos, se sacan las zapatillas con las que van a la escuela y juegan descalzos para no romperlas", comentó Alberto Lucero, que es el profesor de fútbol de cerca de 100 niños. Tico, como todos lo conocen, enseña fútbol también a las nenas, pues esa es la única actividad que tienen para hacer en el lugar. De hecho, los padres están agradecidos de que al menos alguien les enseñe este deporte, para que no estén tanto tiempo en la calle. "En otros lugares los chicos sólo juegan con los celulares, acá hay muy pocos que tienen esa tecnología", dijo el profesor, que hace todo su trabajo por el solo hecho de ayudar a su comunidad.

"Cualquier ayuda es bienvenida. Los chicos juegan con lo poco que tienen".

LUIS VIDELA Papá de una nena

Los chicos juegan en un descampado, que tiene arcos sin red y en donde la tierra se levanta cada vez que patean la pelota. Sin embargo, nadie falta a los entrenamientos. Y, al igual que Tico, hay muchas personas que ayudan a mantener vivo el amor por el fútbol. Es que muchas veces los padres no tienen ni para pagar los seguros o una movilidad para que viajen hasta otras localidades a jugar. "Las chicas más grandes hacen pan y lo venden para poder juntar dinero. Si no, el profesor o algunos papás llevan y traen los chicos en varios viajes, es que la mayoría sólo tiene motos", agregó Betiana Escudero, que tiene una nena de 11 años que juega en el equipo, junto a todas sus amigas. Según los papás el fútbol es tan importante para los chicos, que hasta lo usan de castigo cuando no quieren hacer la tarea de la escuela.

Para lavar. La mayoría de las familias que viven en la zona pasa muchas necesidades. Las mamás lavan ropa en los jardines de sus casas.

Ranchitos. Si bien gran parte de los vecinos vive en módulos habitacionales, hay otros que tienen humildes ranchos.

LA CAMPAÑA

La banda sanjuanina La Oveja Negra y Los García realiza una campaña para juntar zapatillas y botines para niños y jóvenes de la Estación José Martí. Los interesados en colaborar y sumarse, pueden contactarse al 2645281739.

En el marco de esta campaña una empresa de venta de cazado donará el 10% de lo que venda durante el día de hoy, para los chicos veinticinqueños. Esta empresa está ubicada en calle Boulevard Sarmiento 395 (Oeste), Rawson. Desde la banda dijeron que además de la venta, en el local habrá varias sorpresas para los clientes que quieran colaborar. Incluso, actuará Dogor, el reconocido cantante de reggaetón de la provincia.