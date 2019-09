Llegaron antes, eran las 18.30 y unos diez jóvenes vestidos con ropa negra están en los banquitos de cemento en el centro de la Peatonal de la Ciudad. Por el momento son invisibles, la gente pasa y no presta atención al agrupamiento. Los días han sido particularmente calurosos durante la semana, pero es viernes y, por alguna razón meteorológica, hace bastante frío.

No es inocente que este grupo de chicas con algunos chicos se concentre en lo que cualquier sociólogo definiría como un no lugar: un espacio de alta transitoriedad, sin significado, salvo el que le aporten las personas que pasan y quieren darle uno.

Es el lugar correcto para el acto performativo: los miembros de Activismo San Juan comenzarán a desplegar sus notebooks y, pese al frío, se sacarán las camperas o las cambiarán por otras, cuyas descripciones dicen claramente: "violencia es comer animales".

Es la consigna de un grupo de publicistas y fotógrafos –Voicot.com- que decidieron visibilizar con sus conocimientos la causa contra la violencia contra animales. Puede conseguirse un buzo canguro –irónico- por un poco más de 1.000 pesos, en su página web.

Poco a poco fueron llegando miembros de Activismo. En total, al momento de comenzar la puesta en escena, son alrededor de 18 chicos. La performance se llama Cube Of Truth –Cubo de la verdad-; seis chicos se colocaron formando un círculo, en el interior pusieron sus mochilas y otras pertenencias, luego sostienen en sus manos las computadoras portátiles, de manera tal que los transeúntes puedan ver lo que allí se reproduce.

Por supuesto, no podía faltar el -al parecer- componente vital de una revolución: la máscara de Guy Fawkes, más conocida como la máscara de V de Vendetta, la película.

Los videos harían vomitar a más de un desprevenido. Sin embargo, muchos jóvenes se acercan a mirar y hablar con los miembros de la asociación vegana. Algunos llegaron porque pasaban por la Peatonal, otros estaban avisados porque siguen las cuentas de redes sociales de la asociación y están interesados en este modo de vida.

Todos se quedan absortos a mirar. Minutos antes de empezar la actividad, varios chicos de uniforme escolar ya estaban esperando la movida artística, entre charlas sobre si rendir tal o cual materia, o si es mejor la universidad nacional o la privada en materia de contabilidad.

Las imágenes son, obviamente, cruentas: típicas escenas de mataderos. De acuerdo a los videos, las vacas tienen nulo espacio para moverse dentro del corral, están hacinadas y son golpeadas; lo mismo para los cerdos y el golpe en la cabeza que los deja convulsionando unos minutos hasta la muerte; y los pollos, ahogados en su propia sangre.

En tanto algunos se escandalizan con las imágenes, otros prefieren ir a comprar un globo con alguna graciosa forma a sus hijos o nietos. Los contrastes son grandes, ni hablar de que a escasos pasos del centro de las peatonales hay una muy próspera sucursal de comida rápida.

La idea de hacer un acto de concientización sobre la supuesta explotación animal no es sanjuanina, ni siquiera argentina. El proyecto se llama Anonymous For The Voiceless y surgió en Melbourne, Australia, y se reproduce en varias ciudades del mundo. En San Juan, los miembros de Activismo decidieron replicarla, usualmente los viernes, y hacerlo uno de los ejes de su trabajo.