En este Viernes Santo, el diputado nacional decidió homenajear a su madre haciendo fideos en su casa y compartió un video en su Facebook con el siguiente texto:

EN HONOR A MI MADRE



Me tocó ser el cocinero y luego de compartir el video en el grupo de WhatsApp de la familia, decidí compartirlo con ustedes, que también son mi familia!



Hice los fideos caseros cortados a cuchillo como los hacía la gordita, mi madre, que en paz descansa.



Anoten la receta, porque no creo que mi esposa Rosa me deje cocinar nuevamente.



P.D: Tuvo que editarlo mi hijo porque cuando le hablo a mi familia suelo ser demasiado expresivo.