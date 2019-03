El pasado sábado, en Radio Sarmiento, el precandidato a intendente de la Capital por el Frente Todos, Emilio Baistrocchi, dijo que analiza retirar la zona semipeatonal del microcentro y la Cámara de Comercio se mostró en contra. Sin embargo, un empresario gastronómico se metió en la conversación con una sugerencia.

El propietario de la heladería Portho Gelatto, Fernando Nieto, expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO que “no me parece sacarla, pero sí mejorarla y reglamentarla, ya que los espacios no están bien definidos y los frentistas no tienen derechos. Además, es un error que la Avenida Ignacio de la Roza se haya convertido en una sola mano. En ese aspecto sería bueno achicar la semipeatonal y que la calle sea nuevamente doble mano para no generar problemas en el tránsito”.

En el mismo sentido, el empresario dijo que esta mañana tuvo la oportunidad de hablar con Baistrocchi y que le llevó sus propuestas, que además de las mencionadas anteriormente incluye una estructura uniforme para todos los locales, “ya que hay negocios con sombrillas y otros no, o simplemente son de distintos tamaños”.

Al contar una experiencia propia, Nieto resaltó que “inauguramos en noviembre pasado y recién la semana pasada pudimos tener sillas gracias a que un local, que sí tenía, cerró sus puertas”, e insistió con que “hay errores, pero me parece que la solución no es sacarla la semipeatonal sino mejorarla y reglamentarla”.