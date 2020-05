La jornada de ayer transcurrió sin la habitual tranquilidad que traían en tiempos de la cuarentena tanto 9 de Julio como Caucete. Fue el miedo, la angustia, la incertidumbre, la bronca y hasta la viralización de apocalípticos audios de Whatsapp entre los vecinos lo que caracterizó el día en que se conoció el caso de la médica que violó los protocolos y ahora no sólo está enferma de Covid-19 sino también denunciada por el Gobierno por atentar contra la salud pública. Sucede que la mujer estuvo en contacto con personas tanto de 9 de Julio como de Caucete en los días previos a su internación, por eso las últimas horas se vivieron de manera particular en ambos departamentos.

En 9 de Julio, ya desde el lunes a la tarde se vio un cambio en la rutina que había adquirido la comunidad de la villa cabecera tras la reapertura de los comercios. "Ahora no hay nadie en la calle. Todos nos guardamos en nuestras casas, por miedo", dijo un vecino que prefirió no dar el nombre. Entre aquellos que fueron a comprar o realizar un trámite el comentario obligado fue el repaso de lo que hizo la médica en el departamento, especialmente el fin de semana pasado. Así, los vecinos indicaron que el sábado, dos días antes de que la internaran en el hospital Rawson, a la profesional la vieron no sólo en casa de su madre, sino que también trasladándola en auto a realizar algunos pendientes, en un cajero automático y en unos negocios, repasaron.

Si bien la familia de la mujer vive en el corazón de la villa (otros integrantes residen en una zona de acceso a 9 de Julio), ella hace varios años que se radicó en otro lugar, indicaron los habitantes del departamento.

Los audios viralizados también hicieron su parte ayer entre los vecinos, aumentando la sensación de angustia. Algunos mensajes alertaron que 9 de Julio estaba vallado, que iban a hacer hisopados casa por casa y hasta daban por hecho que el virus ya estaba circulando en el departamento.

Lo concreto es que ayer, por prevención, la Corte de Justicia resolvió cerrar el Juzgado de Paz de 9 de Julio y la autoridades municipales suspendieron las caminatas saludables que comenzaban ayer, en otra muestra de precaución.

La preocupación no sólo quedó en ese departamento, sino que también se trasladó a Caucete. "Desde anoche que no duermo. La situación nos ha sorprendido y es innegable la angustia. El lunes habíamos estado en un operativo con policías, uno de los cuales fue quien presentó síntomas y le hicieron el hisopado. Por eso, hoy (por ayer) en el Juzgado decidimos trabajar a puertas cerradas y atender por una ventanilla", expresó Luciana Salvá, a cargo del Juzgado de Paz caucetero. Y es que el efectivo en cuestión es esposo de una mujer que había estado en una celebración el fin de semana con la médica infectada, motivo por el cual habían aislado a otros siete policías de la comisaría 9na. Ayer Salud Pública informó que el hisopado al efectivo dio negativo, en tanto que luego desinfectaron todo el edificio policial.

Si hasta en 25 de Mayo se extendió la preocupación pues desde la Municipalidad le advirtieron a la comunidad no salir a la calle, a la vez que fue uno de los primeros departamentos en suspender las salidas saludables.