Luego de observar el sistema en el servicio de atención al público, en la Municipalidad de la Capital tomaron la decisión de ampliar el horario de contacto con los usuarios, por lo que por primera vez estará funcionando regularmente por la tarde.



El nuevo horario que entró desde ayer en vigencia es de 17,30 a 20,30 y comprende de lunes a viernes de cada semana. Se mantiene el horario matutino, de 7,30 a 13.



Por la tarde se puede realizar cualquiera de las prestaciones (completando el trámite incluso si hay que abonar algo, como una tasa, por ejemplo), a excepción del seguimiento de expedientes.



"La idea es contemplar a aquellas personas que por por diferentes causas como su ocupación no pueden hacer trámites por la mañana, para que tengan la posibilidad de hacerlo por la tarde. Es un punto que detectamos al momento de la asunción. Era un municipio de puertas cerradas por la tarde, no había gente, no había atención. Por eso nos parece oportuno tomar esta medida y observar cómo funciona", afirmó el intendente, Emilio Baistrocchi.



La medida se adoptó al realizar una reprogramación interna del personal de Rentas de Capital.



"Lo hacemos con gente del municipio, no estamos saliendo a contratar. No estamos generando ningún costo. Es simplemente una refuncionalización y eficientización de los recursos", agregó Baistrocchi.



Como la medida es inédita, ya que los únicos antecedentes de atención vespertina fueron en ocasiones puntuales de moratoria, con gran demanda de los usuarios, el funcionario reiteró que se realizará el correspondiente seguimiento sobre su aplicación.



Por otro lado, la ampliación del horario de atención personalizada en el edificio no incide en otras alternativas. El contribuyente que quiera descargar vía internet alguna boleta, puede seguir haciéndolo en el sitio web: www.municipiosanjuan.gob.ar.



Ahora, por la tarde la atención al público en la planta baja del edificio municipal es también personalizada.



Tras solicitar el turno, el contribuyente podrá solicitar la impresión de boletas de Inmueble o Comercio, recibir asesoramiento general, consultar estado de deuda, solicitar libre deuda, elaborar un plan de pago (12 cuotas sin interés o hasta 47 cuotas con interés), solicitar eximiciones de Inmueble o notas de crédito.



Por otro lado, el nuevo horario de atención al público (también están presentes los funcionarios del área) refuerza la calidad institucional de la Dirección de Rentas, que a través de la Secretaría de Hacienda, ha certificado normas ISO 9001:2015.



Vencimientos

Tanto en el caso de tasas por Inmueble como Comercio, el vencimiento es mensual y la fecha tope es el último día hábil de cada mes. El primer vencimiento empieza a regir el 31 de enero de 2020.

Bonificaciones I

Los contribuyentes de Capital sin deuda en la tasa de servicios sobre Inmueble, contarán con una bonificación del 10% en el pago de tasas del 2020 con el programa "Buen vecino", independientemente de la forma de pago.

Bonificaciones II

Quienes opten por el pago anual de la tasa de Inmueble o Comercio, tendrán un 15% de descuento. Y los que escojan el semestral, un 10%. El tiempo límite para estas variantes es hasta el próximo 28 de febrero.