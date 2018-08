Este viernes, Gobierno oficializó la normativa que permite a las empresas de ómnibus ofrecer tarifas con hasta 95% de descuento desde septiembre. En San Juan, por el momento, la iniciativa no se ha madurado y no hay novedades al respecto.

De acuerdo con la nueva normativa, las empresas de micros de larga distancia podrán ofrecer pasajes con un descuento de hasta 15% sobre la tarifa mínima para las ventas que se realicen con hasta diez días de anticipación. Y podrán elevar esa rebaja hasta un 95% en el caso de los tickets que se vendan con más de diez días de anticipo. Así se desprende de la resolución 723/2018 del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles.

En territorio sanjuanino, las empresas consultadas por DIARIO DE CUYO aseguraron que no hay comunicación y que actualmente, cuentan con descuentos particulares. También remarcaron que ven la medida como "descabellada", ya que no saben cómo se recuperará el dinero descontado, debido a que el transporte terrestre no cuenta con subsidio.

En el caso de Autotransportes San Juan, explicaron que los que compren pasajes con un mes de anticipación recibirán una importante bonificación en el ticket de regreso. Por ejemplo, si va a Buenos Aires, el viaje de ida tendrá un costo de $1.625 mientras que el de vuelta valdrá 33 centavos.

Del mismo modo, en la empresa 20 de Junio los pasajes "low cost" no llegan pero hay descuentos a Buenos Aires y Córdoba del 35 y 40 por ciento si los asientos se reservan con 48 horas de anticipación.

Por su parte, en Flecha Bus la medida aún no impacta pero hay descuentos de 20 y 30 por ciento, si los pasajeros sacan sus ticket hasta con 24 horas de anticipación, dependiendo la disponibilidad de lugares.