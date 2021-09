Los tres primeros adolescentes de 17 años que se vacunaron con Pfizer en la provincia llegaron puntuales. A los tres los unía la ansiedad y a la vez una profunda muestra de responsabilidad, por lo que dijeron. Ayer comenzó la vacunación para este grupo etario, que con 300 turnos estuvieron convocados sólo en el estadio Aldo Cantoni. Y allí, por organización de acuerdo a las seis dosis en cada blister, es que los reunían de a seis y recién una vez conformada cada burbuja accedían al punto de inoculación.



Nahuel Cortez fue el primero en llegar; al rato lo hizo Malena Agüero y luego Valentina Moyano. Como no había nadie más de esa edad les pidieron que esperaran en la tribuna Sur hasta tanto arribaran tres jóvenes más.



"En mi familia ya estaban vacunados y decidí hacer lo mismo para cuidarme y cuidarlos a ellos. No todos los adolescentes de 17 quieren vacunarse, tienen miedo o dudas, pero yo les digo que se animen. En mi curso somos 11 y al principio no llegábamos a 5 los que nos inscribimos, pero hablamos mucho sobre el tema y ya se anotaron 8", dijo Nahuel, quien va a la EPET 4.



"Hay muchas personas que fallecieron en pandemia y siento que si me vacuno aporto mi granito de arena para tratar de que todo esto se acabe. Además, mis papás son grupo de riesgo y quiero cuidarlos, por eso no dudé cuando anunciaron que empezaban a vacunar a los de mi edad", expresó Malena, alumna del Santa Teresita del Niño Jesús.



"Vine porque es mi responsabilidad vacunarme. Al principio tenía mis miedos, pero tengo amigos con comorbilidades que ya se habían vacunado y compañeros de curso, que como voy a sexto año ya tienen 18 años y que también se vacunaron. Ellos me motivaron. Además, estuvimos un año esperando la vacuna contra el covid y ahora que está disponible no podemos desaprovecharla", apuntó Valentina.



La jornada inicial se desarrolló sin sobresaltos y en orden, señaló Germán Muñoz, coordinador del vacunatorio del estadio, quien adelantó que para hoy dieron 300 turnos más.



Murieron 4 personas de 43 a 58 años

En una jornada dolorosa, Salud Pública informó cuatro muertes, con la particularidad que eran personas de mediana edad. Las víctimas tenían 43; 58; 55 y 58 años y de esta manera el total de fallecidos es de 1.666. A su vez, hubo apenas 16 nuevos casos y el acumulado tiene 71.745 infectados.