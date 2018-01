Arreglo. Desde el municipio de Capital dijeron que la semana que viene estará reparada la cabina que funciona como dispenser en la Plaza Di Stéfano que ya fue blanco del vandalismo.

El vandalismo en la zona es una problemática de vieja data, aunque ahora el blanco fue uno distinto. Esta vez los vándalos atacaron la cabina que funciona como dispenser y carga celulares. La inauguraron hace dos meses en la Plaza Di Stéfano que se encuentra frente al skatepark, blanco permanente de ataques, por lo que el municipio de Capital, gestionó la instalación de cámaras de seguridad en esa zona.



"Esto es romper por romper, sin pensar que el daño realmente afecta a los demás", dijo una de las mujeres que ayer fue a realizar su rutina de actividad física a la plaza. Quiso enchufar su celular en la cabina para que se cargara, pero fue imposible. De las 4 entradas USB que tiene 3 están rotas y la cuarta estaba ocupada.



Los vándalos además dañaron el grifo del agua fría, de manera que la misma sale en forma permanente.



Federico Noguera, de Planeamiento de la Municipalidad de Capital, dijo que ya están al tanto de este nuevo ataque vandálico en la zona y que se informó del mismo a la empresa proveedora de estas cabinas para que la reparen. También agregó que están analizando la forma de que las próximas cabinas estén más protegidas y tengan mayor seguridad. "Estamos viendo de que tengan una mayor robustez, que los caños no estén expuestos y mantenerlos protegidos bajo una estructura firme y que el botón pulsador de los grifos no sea con resorte, sino con otro sistema. Vamos a instalar varias de estas cabinas en otros paseos y en la peatonal porque no permitiremos que el vandalismo limite los servicios", dijo Noguera.



El funcionario agregó que para frenar este tipo de ataques en esta zona donde se encuentra el skatepark se gestionó con el Gobierno la instalación de cámaras de seguridad y que se está a la espera de una respuesta. También dijo que se intensificó la presencia policial en este sector. Ahora, un patrullero de la Policía Comunal, se estaciona en la zona por varios minutos y en diferentes momentos del día para un mayor control. Antes sólo hacía rondas sin detenerse.



De todos modos Noguera dijo que se sigue apelando a la colaboración de los vecinos para combatir el vandalismo. "En cada inauguración que hacemos de un nuevo servicio le pedimos a la gente que nos ayude a conservarlo, ya que tiene el fin de mejorar su calidad de vida", sostuvo.